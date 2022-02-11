Baijiahao: отъезд президента Путина из Пекина вызван отправкой 82-й дивизии США к Украине

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Baijiahao: отъезд президента Путина из Пекина вызван отправкой 82-й дивизии США к Украине
Политика
Фото из открытых источников

Президент РФ Владимир Путин срочно вернулся в Россию из Китая после того как США отправили в Восточную Европу свою 82-ю дивизию. Об этом пишет китайское издание Baijiahao, передает ПолитРоссия.

Автор публикации отмечает, что ситуация вокруг Украины обостряется. США направили свою 82-ю воздушно-десантную дивизию к украинской границе.

«Прозвище этой дивизии – «Всеамериканская». Это самое опытное соединение американской армии. Оно участвовало в войнах в Персидском заливе, в Косово, в Ираке и в Афганистане. Теперь американские асы направлены на границу между Польшей и Украиной», – пишет китайский эксперт.

Якобы как раз сообщение об отправке этих сил в Польшу и вынудило Путина прервать визит в Китай, куда он прибыл на открытие Олимпийских игр. Российский лидер пробыл в Пекине только 9 часов, после чего срочно вернулся домой.

Китайский аналитик уверен, что Путин пристально следит за ситуацией на российской границе. По мнению автора статьи, ни Россия, ни Украина войны не хотят. Но администрация Байдена пытается расшатать ситуацию, чтобы поддержать свой рейтинг среди американцев.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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