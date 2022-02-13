Британские ученые оценили опасность следующего штамма коронавируса: смертей будет больше

Image 16+
Британские ученые оценили опасность следующего штамма коронавируса: смертей будет больше
Новости науки
Фото из открытых источников

Британские ученые предупреждают, что будущий вариант коронавируса может быть более опасным и он может вызвать гораздо большее количество смертей, чем «Омикрон».

Многие эксперты говорят, что при снятии ограничений по коронавирусу в Великобритании необходимо соблюдать осторожность.

Эпидемиолог Марк Вулхаус из Эдинбургского университета подчеркнул опасность, связанную с предположением о том, что варианты ковида будут становиться мягче. Он пояснил, что «Омикрон» не произошел от «Дельты», а появился из другой части генеалогического древа вируса. Поэтому никто не знает, насколько он может быть патогенным. С эпидемиологом согласился вирусолог Лоуренс Янг из Уорикского университета.

Дэвид Набарро, специалист из ВОЗ также заявил о неопределенности того, как могут вести себя будущие варианты коронавируса. Он не исключает, что после «Омикрона» вариантов будет больше, и если они окажутся более заразными, то станут доминировать. Помимо прочего, новые штаммы могут вызывать различные формы заболевания и оказаться более смертельными, а также иметь более долгосрочные последствия, пишет МК.

Набарро призвал власти запланировать возможность увеличения числа больных, нуждающихся в стационарной помощи. В свою очередь директор организации Kidney Care UK Фиона Лауд призвала правительство обратить внимание на 500 тысяч людей с ослабленным иммунитетом. Между тем, как сообщила газета The Guardian, представитель британского правительства заявил, что чрезвычайно уязвимым гражданам рекомендуется принять дополнительные меры предосторожности, чтобы снизить риск заражения ковидом, а также подчеркнул, что лучшим способом защитить себя от инфекции является вакцинация.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Британские ученые оценили опасность следующего штамма коронавируса: смертей будет больше

Сегодня, 11:53

Ученые признались в ошибочных выводах относительно коронавируса

5-02-2022, 11:33

Найден способ выявить людей, предрасположенных к длительному коронавирусу

26-01-2022, 13:28

Две трети побочных эффектов вакцинации от коронавируса появляются в результате самовнушения

19-01-2022, 13:08

Вирусолог Петр Чумаков предположил, что британцы могли намеренно создать омикрон

19-12-2021, 15:28

Финские ученые: проветривание снижает риск COVID-заражения на 90%

18-12-2021, 16:13

В Швеции ученые выявили, что вакцины от ковида истощают иммунную систему человека

17-12-2021, 19:08

Биолог Баранова: над созданием векторных вакцин ученые трудятся уже 30 лет

5-12-2021, 14:03

Ученые из Аргентины выяснили, можно ли комбинировать российские вакцины с иностранными

4-12-2021, 21:18

Институт Роберта Коха: «Омикрон» в Германию привезли вакцинированные

3-12-2021, 16:38

Ученые в Израиле: ревакцинироваться надо уже с пятого месяца после предыдущей прививки

1-12-2021, 19:48

Профессор Воробьев: После вакцинации число заболевших коронавирусом увеличивается

29-11-2021, 16:08

Новый штамм коронавируса B.1.1.529 в Ботсване выявили только у вакцинированных

27-11-2021, 14:23

В Австралии ученые выяснили, что вакцины от COVID-19 менее эффективны против некоторых штаммов

19-11-2021, 15:58

Микробиологи Швеции заявили, что антиковидные вакцины могут снижать иммунитет человека

12-11-2021, 11:13

Иммунологи рассказали, насколько заразны вакцинированные от коронавируса COVID-19 граждане

9-11-2021, 20:13

Выявленная в дельта-штамме новая мутация влияет на повышенную вирусную нагрузку

8-11-2021, 13:48

Science: эффективность вакцин от COVID-19 снизилась почти вдвое

5-11-2021, 14:38

Академик Зверев раскритиковал разработку российской детской вакцины от ковида

3-11-2021, 16:23

Ученых удивило ослабление эффективности вакцинации от COVID-19

29-10-2021, 11:18

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Неизвестные злоумышленники устроили диверсию против российских военных в Белоруссии
  • Вчера, 14:48

Неизвестные злоумышленники устроили диверсию против российских военных в Белоруссии

Минувшей ночью неизвестные злоумышленники попытались устроить диверсию против российских военнослужащих, прибывших на учения в Республику Беларусь.

Израильский профессор Джейкоб Гирис: 80% тяжелых больных коронавирусом вакцинированы как минимум трижды
  • 10-02-2022, 14:23

Израильский профессор Джейкоб Гирис: 80% тяжелых больных коронавирусом вакцинированы как минимум трижды

Директор отделения для больных коронавирусов больницы Ихилов в Израиле, профессор медицины Джейкоб Гирис в своем интервью Channel 13 News решился

РФ атаковала ПВО Израиля неизвестной сверхмощной системой РЭБ
  • 10-02-2022, 15:23

РФ атаковала ПВО Израиля неизвестной сверхмощной системой РЭБ

Россия применила против ПВО Израиля сверхмощный комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ), который официально на вооружении не состоит. Такой вывод

Петербургские предприниматели устроят автопробег в поддержку Коновалова
  • 11-02-2022, 12:58

Петербургские предприниматели устроят автопробег в поддержку Коновалова

Сторонники задержанного в конце января петербургского предпринимателя Александра Коновалова собираются провести 23 февраля автопробег в его

Регоператор НЭО подготовил концепцию мусорной реформы только к 9 февраля
  • 10-02-2022, 19:27

Регоператор НЭО подготовил концепцию мусорной реформы только к 9 февраля

Основным документом стартовавшей в Петербурге мусорной реформы стала концепция по обращению с отходами в Петербурге и Ленинградской области.

Скорая помощь не смогла выехать из сугроба на улице Каховского в Петербурге
  • 11-02-2022, 19:08

Скорая помощь не смогла выехать из сугроба на улице Каховского в Петербурге

В Санкт-Петербурге произошел очередной вклад «снежной мафии» в коллапс системы городского здравоохранения. Еще один инцидент произошел на улице

Новости партнеров
Новости партнеров
Провалы Смольного обернулись всплеском заболеваемости COVID-19
  • Вчера, 19:38

Провалы Смольного обернулись всплеском заболеваемости COVID-19

Санкт-Петербург занимает лидирующие позиции в статистике по новым случаям заражениям коронавирусом. Обострение ситуации обусловлено несколькими

Мундеп Шапошников рассказал о работе «вхолостую» петербургских коммунальщиков
  • 11-02-2022, 21:13

Мундеп Шапошников рассказал о работе «вхолостую» петербургских коммунальщиков

Коммунальные службы Петербурга, далеко не всегда рационально используют снегоуборочную технику. Об этом в интервью СМИ заявил депутат МО Владимирский

Из-за провальных концессионных соглашений Смольного  в Петербурге разрушаются исторические здания 
  • 10-02-2022, 21:43

Из-за провальных концессионных соглашений Смольного  в Петербурге разрушаются исторические здания 

Десятки новых концессионных соглашений и государственно-частные партнерства в Петербурге зачастую провальные, так как становятся долгостроями или

Беглову посоветовали быть стойким в его борьбе с самым большим петербургским "ОПГ" в истории
  • 10-02-2022, 23:53

Беглову посоветовали быть стойким в его борьбе с самым большим петербургским "ОПГ" в истории

Авторы телеграм-канала «Бандитский Петербург» с иронией «посочувствовали» петербургскому губернатору Александру Беглову, которому практически в