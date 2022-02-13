Британские ученые оценили опасность следующего штамма коронавируса: смертей будет больше

Британские ученые предупреждают, что будущий вариант коронавируса может быть более опасным и он может вызвать гораздо большее количество смертей, чем «Омикрон».

Многие эксперты говорят, что при снятии ограничений по коронавирусу в Великобритании необходимо соблюдать осторожность.

Эпидемиолог Марк Вулхаус из Эдинбургского университета подчеркнул опасность, связанную с предположением о том, что варианты ковида будут становиться мягче. Он пояснил, что «Омикрон» не произошел от «Дельты», а появился из другой части генеалогического древа вируса. Поэтому никто не знает, насколько он может быть патогенным. С эпидемиологом согласился вирусолог Лоуренс Янг из Уорикского университета.

Дэвид Набарро, специалист из ВОЗ также заявил о неопределенности того, как могут вести себя будущие варианты коронавируса. Он не исключает, что после «Омикрона» вариантов будет больше, и если они окажутся более заразными, то станут доминировать. Помимо прочего, новые штаммы могут вызывать различные формы заболевания и оказаться более смертельными, а также иметь более долгосрочные последствия, пишет МК .

Набарро призвал власти запланировать возможность увеличения числа больных, нуждающихся в стационарной помощи. В свою очередь директор организации Kidney Care UK Фиона Лауд призвала правительство обратить внимание на 500 тысяч людей с ослабленным иммунитетом. Между тем, как сообщила газета The Guardian, представитель британского правительства заявил, что чрезвычайно уязвимым гражданам рекомендуется принять дополнительные меры предосторожности, чтобы снизить риск заражения ковидом, а также подчеркнул, что лучшим способом защитить себя от инфекции является вакцинация.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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