The Washington Post: РФ хочет отпугнуть НАТО в случае «вторжения» на Украину

Военные учения РФ в Белоруссии и у границ Украины проводились для того, чтобы послать сигнал НАТО. Об этом пишет The Washington Post, передает ИноСМИ .

Автор публикации уверен, что Россия продемонстрировала силы, которые могут быть применены, если НАТО захочет воевать с ней.

«Она хочет отбить у НАТО желание даже думать о том, что она может прийти Украине на помощь», — заявляет автор публикации.

Отпугнуть силы НАТО для Москвы было важно, поскольку при военном конфликте с Украиной, который, по мнению аналитика Пола Сонна, все еще возможен, Запад может предпринять попытку помочь Киеву.

Но Москва, отмечается в публикации, показала не только свое превосходство над противником, но и послужила еще одним сдерживающим фактором, остановив продвижение НАТО к российским границам.

Россия, подчеркнули эксперты, продемонстрировала, что готова быстро пойти на эскалацию и не боится последствий тех мер, которые обещает Запад в ответ на обострение ситуации.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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