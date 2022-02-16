The Washington Post: РФ хочет отпугнуть НАТО в случае «вторжения» на Украину

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The Washington Post: РФ хочет отпугнуть НАТО в случае «вторжения» на Украину
Политика
Фото из открытых источников

Военные учения РФ в Белоруссии и у границ Украины проводились для того, чтобы послать сигнал НАТО. Об этом пишет The Washington Post, передает ИноСМИ.

Автор публикации уверен, что Россия продемонстрировала силы, которые могут быть применены, если НАТО захочет воевать с ней.

«Она хочет отбить у НАТО желание даже думать о том, что она может прийти Украине на помощь», — заявляет автор публикации.

Отпугнуть силы НАТО для Москвы было важно, поскольку при военном конфликте с Украиной, который, по мнению аналитика Пола Сонна, все еще возможен, Запад может предпринять попытку помочь Киеву.

Но Москва, отмечается в публикации, показала не только свое превосходство над противником, но и послужила еще одним сдерживающим фактором, остановив продвижение НАТО к российским границам.

Россия, подчеркнули эксперты, продемонстрировала, что готова быстро пойти на эскалацию и не боится последствий тех мер, которые обещает Запад в ответ на обострение ситуации.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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