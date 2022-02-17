«Это наша земля!»: Лукашенко рассказал о сроках вывода российских войск

Российские военные будут находиться на территории Белоруссии «столько, сколько надо». Такое заявление сделал президент республики Александр Лукашенко, говоря о сроках вывода российских подразделений. Выступая перед журналистами на полигоне «Осиповичский», президент сказал:

«Это наша земля, наша территория, мы здесь работаем, учимся и будем дальше учиться».

Лукашенко также упомянул, что завтра он отправляется с визитом в Москву. Решение об окончании учений будет принято на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным, сказал президент Белоруссии.

«Примем решение — выведем за сутки. Примем решение месяц — будут стоять месяц. Столько, сколько надо», — заявил Лукашенко.

Он также подчеркнул, что НАТО перебрасывает в Польшу тысячи военных и не спрашивает на это разрешения ни у Белоруссии, ни у России.

Напомним, что в ходе российско-белорусских учений «Союзная решимость-2022», которые проводятся в Белоруссии с 10 по 20 февраля, военнослужащие отрабатывают пресечение и отражение внешней агрессии, а также тактику противодействия терроризму.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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