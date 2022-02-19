Ищенко: Сказанное Путиным слово «геноцид» о Донбассе заставило Шольца переживать за Германию

Президент России Владимир Путин одним словом заставил изрядно понервничать канцлера ФРГ Олафа Шольца во время встречи с ним. В этом уверен политолог Ростислав Ищенко.

Российский лидер в отношении ситуации на Донбассе употребил термин «геноцид». Шольц после этого слова заметно обеспокоился, потому как если речь идет о геноциде, соседнее государство вправе предпринять меры для того, чтобы его предотвратить. Штаты, например, подобным образом действовали в ряде стран - в том же Ираке, а также в Сирии, Югославии.

«В международном праве имеет силу прецедент: если вы так поступаете, то и другие могут. Все понимают, что Россия для этого уже достаточно сильна», – отметил Ищенко.

Политолог полагает, что этим термином Путин дал понять Западу, что метод, которым он оправдывал свои операции в обход ООН, может быть использован и другими.

«Когда Путин стал говорить о геноциде - Шольц очень забеспокоился. И вовсе не потому, что РФ может отправить войска на Донбасс. При геноциде есть две стороны - пострадавшие и виновные. Виновные, соответственно, должны быть наказаны. Поэтому обязанность каждого государства – судить виновных. Вот Шольц и забеспокоился, что посольство США из Львова переедет в Берлин», – заключил эксперт.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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