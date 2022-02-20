«Адванс»: Байден или уверен, что Россия нападет на Украину, или просто хочет войны в Европе

Обозреватель хорватского издания «Адванс» в своей статье подчеркивает, что еще пару дней назад ситуация вокруг Украины выглядела совсем не так, как сейчас. Еще совсем недавно Россия заявляла, что выводит войска. Но подобные кризисы не меняют своего хода, так как в мире есть кто-то, кто этого не желает. Судя по всему, Россия попыталась изменить ход событий два дня назад, пишет автор публикации.

Он также отмечает, что Вашингтон обвинил Москву в том, что отвод войск не осуществляется, а, напротив, к границе с Украиной стягиваются военные силы. Джо Байден в интервью отверг всякую возможность отвода российских войск.

Между тем на Донбассе послышались мощные взрывы. Противоборствующие стороны обвиняют друг друга, сообщая об обстрелах. Это указывает на то, что одна из сторон хочет войны.

Автор статьи отмечает, что Байден, Блинкен и другие американские руководители настойчиво отвергают мысль о том, что российские войска действительно отходят от украинских границ. Байден мог бы дипломатично подчеркнуть, что не может с уверенностью сказать, отводятся ли российские силы или нет. Таким образом, он снизил бы напряженность, но Байден явно этого не желает. На это есть две причины и первая из них заключается в том, что президент США действительно располагает информацией от разведки.

Вторая причина - Байден не знает, выводятся ли российские войска или стягиваются, но осознает, что должен обострять кризис, поскольку это соответствует американским геополитическим интересам.

Если причина такого поведения Байдена заключается именно в этом, то можно сделать вывод о том, что США действительно заинтересованы в войне в Европе.

В такой войне они могли бы загнать Россию в еще большую изоляцию. Также Вашингтон может потребовать от своих союзников отказаться от опасной зависимости от российских энергоносителей. Соединенные Штаты обеспокоены и тем фактом, что немецкий канцлер Олаф Шольц хочет деэскалации.

Автор статьи отмечает, что США нужно обострение ситуации, в том числе для того, чтобы наложить санкции на «Северный поток — 2». Вашингтон просто не может ввести их без весомого повода.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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