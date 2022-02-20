Хуаньцю шибао: Кризис на Украине — это только первая серия сериала

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Хуаньцю шибао: Кризис на Украине — это только первая серия сериала
Политика
Фото из открытых источников

Россия сразу же после того, как «вторжение» не состоялось, заявила об отводе войск на границе с Украиной, но на этом «сериал» об украинском кризисе не закончился. Это была только первая серия, уверяет автор китайского издания «Хуаньцю шибао».

Он уверен, что Соединенные Штаты обязательно постараются устроить череду новых беспорядков на Украине, чтобы заявить еще сильнее об «угрозе», которая исходит от России. В реальности же дела обстоят совсем по-иному.

Угроза исходит именно от Вашингтона, уверяет обозреватель. Штатам нет никакого дела до Украины, их цель - хаос и разрушения, собственная выгода. 

«Нынешнее затишье — это не точка, а лишь запятая. Кризис на Украине обречен стать многосерийным сериалом, а не одноактной пьесой. Сопутствующие «побочные эффекты» этой напряженности будут продолжать усиливаться», — приводит издание ИноСМИ фрагмент публикации китайского источника в переводе.

Все понимают, что «вторжение» России - выдуманный Штатами предлог для создания видимости российской угрозы украинской безопасности.

Вашингтон способен сфабриковать и другие версии этой угрозы, что Москва, к примеру, подстрекает пророссийские силы на Украине к проведению "цветной революции".

Автор убежден, что в сложившейся ситуации сторонам конфликта стоило бы придерживаться дипломатической мудрости, в противном случае последствия будут страшными.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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