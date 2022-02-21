Российских режиссёров уже можно назвать профи по производству фильмов патриотической тематики. Эта тема нашей стране очень близка, поэтому число подобных картин с каждым годом только увеличивается, их качество и достоверность тоже растёт. А молодое поколение учат патриотизму не только на примере фильмов про Великую Отечественную войну, но и на примере героев нашего времени.

Реалистичность истории и отвага — главные составляющие российских военно-патриотических фильмов. Чтобы получить любовь зрителя, им не нужны фантастические герои или выдуманные ситуации. Достаточно лишь рассказать истории реальных людей.

Разнообразных фильмов о Великой Отечественной войне и подвигах советских солдат было снято множество, как в СССР, так и в современной России. Однако мало кто снимает фильмы о наших современниках, которые тоже жертвуют жизнью за ценности нашего народа даже за границей. Одним из самых популярных таких фильмов ещё в начале 2000-х годов стала картина Фёдора Бондарчука «9 рота» о наших солдатах на Афганской войне.

В прошлом году вышла картина Игоря Копылова «Небо», основанная на реальных событиях. Российские солдаты с двумя разными судьбами — подполковник Сошников и капитан Муравьёв — знакомятся на военной базе Хмеймим. Однако в один из боевых вылетов подполковника сбивает турецкий истребитель, а за развитием ситуации начинает следить вся страна.

На производстве российских фильмов о современных героях сделала акцент кинокомпания Aurum Production. Киноделы снимают не просто отдельные истории, картины переплетаются между собой отдельными деталями. «Турист» показал зрителю настоящую отвагу российских инструкторов в ЦАР. В фильме «Гранит» те же инструкторы и их боевые товарищи уже борются с террористами в Мозамбике.

«Солнцепёк» немного иной. Здесь мы наблюдаем военную драму, а не боевик. О жизни простых людей и о том, как их размеренные дни резко становятся кошмаром. А те, кто ещё вчера хотел мира во всём мире, вынуждены помогать раненым и избегать обстрелов.

Трилогия «Шугалей» стала по-настоящему культовым кино, можно сказать, проектом по спасению. Фильм сняли по большей части не с художественной целью, а чтобы вызволить из ливийской тюрьмы незаконно удерживаемого Максима Шугалея. Правдивой историей удалось создать общественный резонанс и воззвать к народу не только российскому, но и зарубежному. И это помогло: Шугалей вернулся на родину.

Подобные фильмы воспитывают у подрастающего поколения непобедимую силу духа на примерах настоящих героев. И важность киновоспитания сейчас признают многие, в том числе политик и руководитель Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич. Он предложил проводить тематические встречи для школьников и студентов не только с актёрами фильма, но и с участниками тех боевых действий, чтобы из первых уст услышать дополнительные истории и вдохновиться отважными защитниками нашей страны.

Поддержка патриотического кино о российских героях поможет вырастить целое поколение на уважении к привычным нам ценностям и нивелировать влияние извне. И эта цель находит все больше сторонников как в рядах российских кинорежиссеров и сценаристов, так и среди бизнеса, например, она близка российскому предпринимателю Евгению Пригожину.

«Создавая такие картины, нужно активно их рекламировать, продвигать, мотивировать людей смотреть их. Они очень качественные», — подытожил политик.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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