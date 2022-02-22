Эксперт Робертс спрогнозировал дальнейшие действия США в отношении Донбасса

Военный обозреватель из США Пол Крэйг Робертс сообщил о вероятных действиях Вашингтона касательно Донбасса и признания Россией независимости ДНР и ЛНР. По мнению эксперта, Белый дом будет настаивать на том, что такие действия России являются прелюдией к полноценному захвату Украины и образованию кризиса в восточной Европе, передает «ИА Красная весна».

Экс-помощник по экономической политике министра финансов США в администрации Рональда Рейгана Пол Крэйг Робертс прокомментировал признание Владимиром Путиным самостоятельности и независимости Донецкой и Луганской народных республик. Эксперт подчеркнул, что такую ситуацию США использует максимально для того, чтобы усилить антироссийскую пропаганду и доказать, что целью Москвы является захват большей части европейского континента.

«Один из принципов Америки — это самоопределение и независимость. Однако когда этого добились в ЛДНР, Вашингтон сразу же сообщил о недопустимости таких действий. Ведь самоопределение и независимость, по мнению Белого дома, допустимы только при разрешении Вашингтона», - прокомментировал Робертс.

Эксперт подчеркнул, что дальнейшие действия Белого дома будут направлены на стимулирование противостояния между Украиной и РФ, хотя признание Россией ЛДНР значительно затрудняет такие задачи.

«Европа сейчас насторожена, что бы ни говорили публично, и украинцы знают, что никто не придет им на помощь, если их впихнут в войну с Россией. Даже Владимир Зеленский наверняка вздохнул с облегчением — ведь теперь он сможет с чистой совестью противостоять попыткам Вашингтона использовать украинскую армию для нападения на русских в Донбассе», - добавил аналитик.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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