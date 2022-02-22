CIT: российские танки у границы c Украиной изменили ход для подготовки к атаке

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CIT: российские танки у границы c Украиной изменили ход для подготовки к атаке
Политика / Украина
Фото из открытых источников

Танки ВС РФ, переброшенные к границе с Украиной, начали передвигаться самостоятельно, что может указывать на подготовку к наступлению. Об этом сообщает Conflict Intellegence Team.

Аналитики, комментируя маневры, которые проводят российские подразделения вдоль украинской границы, заявляют, что они напоминают построение боевых порядков с целью вероятного наступления.

При этом, отмечают эксперты, российская военная техника сейчас почти всегда перемещается к самой границе с Украиной.

По данным из разных источников, РФ перебросила к границе с Украиной до 170 тыс. военных. Часть из них размещается на территории Белоруссии.

Запад уже несколько недель твердит о том, что РФ хочет напасть на территорию Украины, заявляя, что удар может наноситься по всему периметру границы Украины и России, а также Украины и Белоруссии, а также с вод Азовского и Черного морей.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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