CIT: российские танки у границы c Украиной изменили ход для подготовки к атаке

Танки ВС РФ, переброшенные к границе с Украиной, начали передвигаться самостоятельно, что может указывать на подготовку к наступлению. Об этом сообщает Conflict Intellegence Team.

Аналитики, комментируя маневры, которые проводят российские подразделения вдоль украинской границы, заявляют, что они напоминают построение боевых порядков с целью вероятного наступления.

При этом, отмечают эксперты, российская военная техника сейчас почти всегда перемещается к самой границе с Украиной.

По данным из разных источников, РФ перебросила к границе с Украиной до 170 тыс. военных. Часть из них размещается на территории Белоруссии.

Запад уже несколько недель твердит о том, что РФ хочет напасть на территорию Украины, заявляя, что удар может наноситься по всему периметру границы Украины и России, а также Украины и Белоруссии, а также с вод Азовского и Черного морей.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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