Опубликована предполагаемая карта ударов РФ по военным объектам Украины

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Опубликована предполагаемая карта ударов РФ по военным объектам Украины
Военные новости
Фото из открытых источников

В Сети появилась карта ударов России по военным объектам Украины.

В Генштабе ВСУ сообщили, что удары были нанесены по аэродромам шести российских городов, передает МК. Также сообщается, что наносились ракетно-бомбовые удары.

Исходя из данных, которые предоставило Минобороны Украины, ракеты были выпущены по Борисполю, Озерному, Кульбакину (Николаеву), Чугуеву, Краматорску и Чернобаевке (Херсон).

Но позднее появилась информация о том, что утром 24 февраля Россия атаковала более 30 целей. На опубликованной в Сети карте нанесена 31 «звезда», обозначая места, по которым шли удары. Судя по этой карте, цели были по всей территории Украины. Но официально данные эти пока не подтверждены.

Россия начала спецоперацию на территории Украины ранним утром 24 февраля. В  Москве заявляют, что не намерены оккупировать всю страну, но будут добиваться того, чтобы Украина была демилитаризирована. Звучат заявления, что удары наносятся по военным объектам, а гражданское население  не является целью атаки.

 

 

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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