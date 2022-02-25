Капитан запаса Ераносян: происходящее сейчас — это ни в коем случае не война

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Капитан запаса Ераносян: происходящее сейчас — это ни в коем случае не война
Политика / Украина
Фото из открытых источников

Россия начала спецоперацию на территории Украины, поскольку вынуждена заботиться о собственной безопасности. Об этом заявил эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян. В интервью изданию Украина.ру он отметил, что происходящее – это ответ на действия ВСУ, которые фактически начали штурм республик ЛНР и ДРН.

«То, что происходит сейчас, — это ни в коем случае не война. Это специальная антитеррористическая реакция, которая направлена на купирование угроз террористического и диверсионного характера в отношении живущих в ДНР/ЛНР граждан РФ и самой России», - сказал Ераносян.

Он отметил, что НАТО де-факто начало создавать свои базы и аэродромы на территории Украины и готовить инфраструктуру для кораблей. Также создавались лагеря для подготовки диверсионных групп.

Так, 73-й отдельный центр морских операций в Очакове создавался с учетом требований НАТО. Украинские аэродромы должны были реконструироваться, чтобы на них могли садиться бомбардировщики НАТО.

Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины, заявив, что целью этой операции является «демилитаризация и денацификация Украины».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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