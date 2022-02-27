Der Spiegel: власти Германии потребовали от дирижера Гергиева за сутки отречься от Путина

Валерию Гергиеву, всемирно известному российскому дирижеру, пригрозили увольнением, если он не займет «правильную позицию». Об этом стало известно из публикации в Der Spiegel.

После того, как Россия начала проводить специальную операцию на Украине, коллеги главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра потребовали от него «правильной позиции». Бургомистр Мюнхена был более резким - он грозится Валерию Гергиеву увольнением, пишет «Московский комсомолец» .

Миланская «Ла Скала» и гамбургская филармония также выдвинули свои требования. Они настаивают на том, чтобы дирижер «отрекся» от президента России Владимира Путина.

Der Spiegel в своей публикации обращает внимание на то, что в соответствии с европейским законодательством работодатель не вправе навязывать работникам свои взгляды.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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