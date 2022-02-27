Der Spiegel: власти Германии потребовали от дирижера Гергиева за сутки отречься от Путина

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Der Spiegel: власти Германии потребовали от дирижера Гергиева за сутки отречься от Путина
Политика
Валерий Георгиев - всемирно известный российский дирижер

Валерию Гергиеву, всемирно известному российскому дирижеру, пригрозили увольнением, если он не займет «правильную позицию». Об этом стало известно из публикации в Der Spiegel.

После того, как Россия начала проводить специальную операцию на Украине, коллеги главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра потребовали от него «правильной позиции». Бургомистр Мюнхена был более резким - он грозится Валерию Гергиеву увольнением, пишет «Московский комсомолец».

Миланская «Ла Скала» и гамбургская филармония также выдвинули свои требования. Они настаивают на том, чтобы дирижер «отрекся» от президента России Владимира Путина.

Der Spiegel в своей публикации обращает внимание на то, что в соответствии с европейским законодательством работодатель не вправе навязывать работникам свои взгляды.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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