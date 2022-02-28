Военкор Блохин заявил об уничтожении базы НАТО в украинском Очаково

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Военкор Блохин заявил об уничтожении базы НАТО в украинском Очаково
Политика
Фото из открытых источников

Россия проводит на территории Украины военную спецоперацию с 24 февраля и российским силам удалось уничтожить  военную базу НАТО.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале военкор Олег Блохин. 

Он заявил, что силы НАТО развернули базу в украинском Очаково. Но она уже разрушена, подчеркнул Блохин. Он опубликовал фото уничтоженного натовского объекта, подчеркнув, что он был в числе приоритетных при нанесении ударов ВС РФ.

Стоит отметить, что после начала военной спецоперации против Украины, Запад принял ряд санкционных мер. Они затронули многие сферы экономики, что в итоге спровоцировало резкое снижение курса рубля.

В этот раз, отмечают эксперты, санкции могут ощутить в той или иной мере и простые россияне. В частности, карты банков, которые попали под санкции, могу не обслуживаться в странах, которые поддержали ограничения.

Немало проблем может возникнуть и у любителей попутешествовать в Европу, поскольку многие страны ЕС закрыли воздушное пространство для российской авиации.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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