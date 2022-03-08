Кедми: РФ уничтожит аэродромы НАТО, откуда будут взлетать самолеты для Украины

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Кедми: РФ уничтожит аэродромы НАТО, откуда будут взлетать самолеты для Украины
Политика / Украина
Фото из открытых источников

Бывший руководитель израильской службы «Натив» Яков Кедми заявил о том, что Россия может уничтожить аэродромы НАТО, если с них будут взлетать украинские самолеты.

Он подчеркнул, что если техника вступает в бои с территории того или иного государства, значит, это государство начинает войну.

«Если НАТО говорит, что самолеты полетят с нашей территории, то это самолеты НАТО. Даже болгарские самолеты, даже если трезубец на них нарисуют», — сказал Кедми.

Если любая техника участвует в военных действиях с территории того или иного государства, то это государство тоже участвует в войне и Россия может уничтожить аэродромы вместе с находящейся там техникой.

Он добавил, что не верит в стремление НАТО вмешаться прямо в ситуацию на Украине, поскольку Москва уже не раз предупреждала о готовности к жестким действиям в отношении любой другой страны, которая попытается помешать в проведении военной спецоперации на территории Украины.

Запад, тем не менее, пытается разрушить российскую экономику санкциями, вводя с каждым днем все больше различных ограничений.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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