Кедми: РФ уничтожит аэродромы НАТО, откуда будут взлетать самолеты для Украины

Российские десантные корабли приблизились к Одессе и могут начать ее штурм. Об этом пишет 19FortyFiv, отмечая, что поддержку десантникам может
В ночь на 6 марта российская армия нанесла ракетный удар по танковому заводу в Житомире. В ходе удара удалось разрушить ряд важных цехов этого
Стратегическую важность взятия Мариуполя объяснил директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. Он
Россия смогла проложить сухопутный коридор в Крым, что признают в Генштабе ВСУ. Российские военные взяли в плотное кольцо Мариуполь. И это, по мнению
На территорию Украины прибыли 8 военных самолетов из Польши. Пилотировать самолеты будут польские военные, но в форме офицеров ВСУ. Они дислоцируются
Союзники США на Ближнем Востоке начали отворачиваться от Вашингтона. Об этом пишет американское издание Wall Street Journal, передает ИноСМИ .
Китай может провести военную спецоперацию на Тайване после того, как Россия завершит свою на территории Украины. Сейчас, по словам аналитика Чарльза
Западные страны продолжают поставлять Украине вооружения, завозя его через «безопасные» пункты на украинско-польской границе. Об этом сообщает Il
Сегодня Фрунзенским районным судом Санкт-Петербурга был вынесен приговор в отношении мужчины, который находясь в состоянии сильного алкогольного
Сегодня ночью Следственным комитетом Ленинградской области на двое суток был изолирован сотрудник СК по Всеволожскому району. Накануне вечером
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