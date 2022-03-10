Президент Польши попросил США ускорить поставки современного американского вооружения

Польша просит у США ускорить поставки современного вооружения.

Президент Польши Анджей Дуда попросил вице-президента США Камалу Харрис ускорить поставки систем «Пэтриот», истребителей F-35 и современных танков «Абрамс», передает ТАСС .

«Я попросил вице-президента по мере возможности ускорить эти программы. Потому что мы хотим, чтобы у армии как можно скорее было современное оснащение», - заявил Дуда.

Он добавил, что безопасность стала основной темой переговоров с вице-президентом США.

Также Дуда поднял вопрос поддержки беженцев из Украины. Он сообщил, что в Польшу прибыло уже около 1,5 млн украинцев, и попросил о поддержке в данной ситуации, поскольку их приезд спровоцировал серьезный кризис.

Отметим: украинцы начали массово покидать страну после того как РФ 24 февраля начала на территории Украины военную спецоперацию. Сейчас во многих областях страны разворачиваются бои, поэтому мирное население, если такая возможность есть, пытается покинуть зоны боевых действий.

По данным Минобороны РФ на 2 марта 2022 года с начала спецоперации на территории Украины погибли около 500 российских военнослужащих.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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