Генерал США Ходжес: через 10 дней российские военные в Украине перейдут к войне на истощение

В США озвучили новый прогноз того, как будет далее развиваться военная спецоперация РФ на территории Украины.

Бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес полагает, что уже за 10 дней наступательные силы российской армии будут недостаточными для активных военных действий и пойдет «война на истощение», пишет Военное дело.

Он поддержал западные СМИ в их риторике об ударах российскими ракетами и бомбами по мирным городам Украины. Это, по его словам, российские военные делают для того, чтобы еще больше запугать украинцев. Тем не менее, он полагает, что сейчас у российских сил уже назрели три проблемы.

«Им не хватает трех ключевых вещей: им не хватает времени, им не хватает личного состава и, я считаю, у них заканчиваются боеприпасы», - заявил Ходжес.

По мнению американского военного, что через 10 дней будет пройдена «точка невозврата» и российские войска более не смогут вести активные боевые действия против ВСУ. Но при условии, что Запад усилит поддержку Украины и нарастит поставки вооружения.

Напомним, военная спецоперация РФ на территории Украины идет с 24 февраля. В ответ на действия России Запад начал вводить санкции, пытаясь расшатать ситуацию внутри России и задавить ее экономику.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей