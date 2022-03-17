Президент США Байден заявил, что считает действия РФ на Украине бесчеловечными

Действия России на территории Украины президент США Джо Байден назвал «бесчеловечными».

Американский лидер обратился ко всем странам Запада с призывом объединить усилия и добиться вывода российских войск с территории Украины. Действия президента РФ Владимира Путина касательно Украины Байден обсудил в ходе переговоров с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином.

«Мы должны быть едиными – и мы определенно таковыми являемся. Путина, его действий и того, что делают российские войска в Украине – это попросту бесчеловечно», – заявил Байден.

Подобные резкие выражения в адрес российского президента Байден позволял себе и ранее. На днях он назвал Владимира Путина «военным преступником». Это, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, недопустимо и непростительно.

Напомним: Россия начала военную спецоперацию на территории Украины 24 февраля. По данным Минобороны РФ на 2 февраля, в ходе выполнения заданий на украинской территории погибли 498 российских военных.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что из-за агрессивных действий Запада в отношении России возник ряд проблем в российской экономике. Страны ЕС, Канада и США ввели ряд ограничений, которые пошатнули серьезно курс рубля, а также спровоцировали отток с российского рынка западных компаний. Поэтому правительству предстоит принять ряд решений, нацеленных на сдерживание инфляции и безработицы, которые будут разрастаться в ближайшее время.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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