Президент США Байден заявил, что считает действия РФ на Украине бесчеловечными

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Президент США Байден заявил, что считает действия РФ на Украине бесчеловечными
Политика
Фото из открытых источников

Действия России на территории Украины президент США Джо Байден назвал «бесчеловечными».

Американский лидер обратился ко всем странам Запада с призывом объединить усилия и добиться вывода российских войск с территории Украины. Действия президента РФ Владимира Путина касательно Украины Байден обсудил в ходе переговоров с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином.

«Мы должны быть едиными – и мы определенно таковыми являемся. Путина, его действий и того, что делают российские войска в Украине – это попросту бесчеловечно», – заявил Байден.

Подобные резкие выражения в адрес российского президента Байден позволял себе и ранее. На днях он назвал Владимира Путина «военным преступником». Это, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, недопустимо и непростительно.

Напомним: Россия начала военную спецоперацию на территории Украины 24 февраля. По данным Минобороны РФ на 2 февраля, в ходе выполнения заданий на украинской территории погибли 498 российских военных.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что из-за агрессивных действий Запада в отношении России возник ряд проблем в российской экономике. Страны ЕС, Канада и США ввели ряд ограничений, которые пошатнули серьезно курс рубля, а также спровоцировали отток с российского рынка западных компаний. Поэтому правительству предстоит принять ряд решений, нацеленных на сдерживание инфляции и безработицы, которые будут разрастаться в ближайшее время.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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