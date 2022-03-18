Михеев заявил о подавлении РФ береговой обороны Одессы для высадки десанта

Политолог Сергей Михеев сообщил о главных задачах российских военных в рамках спецоперации, которую они проводят на территории Украины.

По его словам, в первую очередь они идут к тому, чтобы разгромить группировки ВСУ, которые дислоцируются в Донбассе, пишет ИА SM-News. Сейчас она не разделена полностью и еще остается коридор для выхода. Такой план действий, отмечает Михеев, разработан для того, чтобы у тех, кто готов сдать оружие, была возможность отступить и покинуть район спецоперации.

«В Мариуполе есть серьезное продвижение. Вчера вышла 31 тысяча беженцев через коридор. Есть попытки их выхода в гражданской одежде, но в основном их выявляют, и участь их незавидная. Там действует наша морская пехота, Росгвардия, подразделения Чечни», ? заявил политолог.

Также он добавил, что спецоперация идет по плану и вскоре военные РФ зайдут в Одессу. Для этого им необходимо вывести сухопутные силы к северу к городу. На тот момент уже будет готов к высадке десант. К этой части военной спецоперации уже идет подготовка. В частности, уничтожаются позиции береговой обороны.

К слову, по данным украинских властей, 80-90% Мариуполя уничтожено.

Напомним, Россия проводит военную спецоперацию на территории Украины с 24 февраля. Еще 2 марта оборонное ведомство сообщило о гибели 498 российских военнослужащих.

Запад же пытается вынудить Россия свернуть операцию и вводит все больше различных санкций, что может в ближайшее время спровоцировать ускорение инфляции и рост безработицы.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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