Михеев заявил о подавлении РФ береговой обороны Одессы для высадки десанта

Image 16+
Михеев заявил о подавлении РФ береговой обороны Одессы для высадки десанта
Политика / Украина
Фото из открытых источников

Политолог Сергей Михеев сообщил о главных задачах российских военных в рамках спецоперации, которую они проводят на территории Украины.

По его словам, в первую очередь они идут к тому, чтобы разгромить группировки ВСУ, которые дислоцируются в Донбассе, пишет ИА SM-News. Сейчас она не разделена полностью и еще остается коридор для выхода. Такой план действий, отмечает Михеев, разработан для того, чтобы у тех, кто готов сдать оружие, была возможность отступить и покинуть район спецоперации.

«В Мариуполе есть серьезное продвижение. Вчера вышла 31 тысяча беженцев через  коридор. Есть попытки их выхода в гражданской одежде, но в основном их выявляют, и участь их незавидная. Там действует наша морская пехота, Росгвардия, подразделения Чечни», ? заявил политолог.

Также он добавил, что  спецоперация идет по плану и вскоре военные РФ зайдут в Одессу. Для этого им необходимо вывести сухопутные силы к северу к городу. На тот момент уже будет готов к высадке десант. К этой части военной спецоперации уже идет подготовка. В частности, уничтожаются позиции береговой обороны.

К слову, по данным украинских властей, 80-90% Мариуполя уничтожено.

Напомним, Россия проводит военную спецоперацию на территории Украины с 24 февраля. Еще 2 марта оборонное ведомство сообщило о гибели 498 российских военнослужащих.

Запад же пытается вынудить Россия свернуть операцию и вводит все больше различных санкций, что может в ближайшее время спровоцировать ускорение инфляции и рост безработицы. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Михеев заявил о подавлении РФ береговой обороны Одессы для высадки десанта

Сегодня, 08:58

Марков: есть признаки, что силы НАТО объявят войну России после 28 марта

Вчера, 21:48

Президент США Байден заявил, что считает действия РФ на Украине бесчеловечными

Вчера, 20:48

Der Spiegel: ни одна страна в ЕС не сможет одолеть ВС РФ в случае войны

Вчера, 20:48

Столтенберг: НАТО усилит свою безопасность на восточном фланге

15-03-2022, 22:23

Американские военные подняли в небо четыре самолета системы управления коммуникациями при ядерной войне

15-03-2022, 17:58

Генерал США Ходжес: через 10 дней российские военные в Украине перейдут к войне на истощение

15-03-2022, 14:08

Международная ассоциация подводников аннулировала членство клуба из Петербурга

15-03-2022, 13:38

Экс-генсек НАТО: Швеция и Финляндия могут вступить в альянс в один день

13-03-2022, 22:58

The American Spectator: США нужно признать, что однополярный мир закончился

13-03-2022, 14:23

Вассерман: Цель антироссийских санкций не Россия, а Китай

13-03-2022, 11:28

Польский профессор: «Для евродепутатов Украина — экзотический мир, как Африка»

12-03-2022, 16:38

Китайцы готовятся к «адским» санкциям

11-03-2022, 11:48

Президент Польши попросил США ускорить поставки современного американского вооружения

10-03-2022, 17:13

Баранец: третья мировая война между Россией и США может начаться из-за Польши

10-03-2022, 16:43

Babylon Bee: Байден решил продать Аляску обратно России для возобновления нефтедобычи

10-03-2022, 15:53

Политолог Марков описал сценарий возможной Третьей мировой войны между РФ и НАТО

10-03-2022, 13:53

Politico: публичный конфликт Вашингтона с Варшавой стал отличным подарком для Путина

10-03-2022, 13:03

Псаки: РФ может применить химическое или биологическое оружие в Украине

10-03-2022, 11:18

Рэнкас: фактически Польша уже вовлечена в конфликт России с Украиной

9-03-2022, 08:53

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Генерал США Ходжес: через 10 дней российские военные в Украине перейдут к войне на истощение
  • 15-03-2022, 14:08

Генерал США Ходжес: через 10 дней российские военные в Украине перейдут к войне на истощение

В США озвучили новый прогноз того, как будет далее развиваться военная спецоперация РФ на территории Украины. Бывший командующий армией США в Европе

Михеев заявил о подавлении РФ береговой обороны Одессы для высадки десанта
  • Сегодня, 08:58

Михеев заявил о подавлении РФ береговой обороны Одессы для высадки десанта

Политолог Сергей Михеев сообщил о главных задачах российских военных в рамках спецоперации, которую они проводят на территории Украины. По его

Эксперт Леонков описал возможую реакцию НАТО на уничтожение ВС России Яворовского полигона
  • 15-03-2022, 16:48

Эксперт Леонков описал возможую реакцию НАТО на уничтожение ВС России Яворовского полигона

Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что ответственность за гибель на Яворовском полигоне наемников из западных частных военных компаний лежит

Ветеран СБУ Прозоров предрек ВСУ топливный голод в ближайшее время
  • Вчера, 10:23

Ветеран СБУ Прозоров предрек ВСУ топливный голод в ближайшее время

Ветеран СБУ, подполковник в отставке, военный эксперт Василий Прозоров заявил, что ВСУ ждет в ближайшие дни топливный голод. По его мнению, успехи

Марков: есть признаки, что силы НАТО объявят войну России после 28 марта
  • Вчера, 21:48

Марков: есть признаки, что силы НАТО объявят войну России после 28 марта

НАТО может вмешаться в конфликт на территории Украины после 28 марта, полагает директор Института политических исследований Сергей Марков. 28 марта,

Американские военные подняли в небо четыре самолета системы управления коммуникациями при ядерной войне
  • 15-03-2022, 17:58

Американские военные подняли в небо четыре самолета системы управления коммуникациями при ядерной войне

Американцы подняли в небо четыре самолета системы управления коммуникациями при ядерной войне ТАCАМО, которые обеспечивают экстренную связь военных и

Новости партнеров
Новости партнеров
Международная ассоциация подводников аннулировала членство клуба из Петербурга
  • 15-03-2022, 13:38

Международная ассоциация подводников аннулировала членство клуба из Петербурга

Международная ассоциация исключила из своих рядов Санкт-Петербургский клуб моряков-подводников и ветеранов Военно-морского флота Российской

Жители Санкт-Петербурга потребовали от Смольного разобраться с электросамокатами в центре города
  • 15-03-2022, 15:58

Жители Санкт-Петербурга потребовали от Смольного разобраться с электросамокатами в центре города

Активисты Центрального района Северной столицы готовят открытон обращение к администрации города с требованием урегулирования правил пользования

Ищенко рассказал, когда ВС РФ возобновят наступление на Украине
  • 16-03-2022, 12:28

Ищенко рассказал, когда ВС РФ возобновят наступление на Украине

Политический эксперт Ростислав Ищенко рассказал о том, когда российские Вооруженные силы перейдут к активному наступлению на территории Украины. По

Руководитель ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области объяснил факты задержания журналистов на акциях протеста
  • 16-03-2022, 15:58

Руководитель ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области объяснил факты задержания журналистов на акциях протеста

Руководитель регионального главка МВД Роман Плугин сообщил о том, что факты задержаний работников прессы во время проведения так называемых