В США озвучили новый прогноз того, как будет далее развиваться военная спецоперация РФ на территории Украины. Бывший командующий армией США в Европе
Политолог Сергей Михеев сообщил о главных задачах российских военных в рамках спецоперации, которую они проводят на территории Украины. По его
Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что ответственность за гибель на Яворовском полигоне наемников из западных частных военных компаний лежит
Ветеран СБУ, подполковник в отставке, военный эксперт Василий Прозоров заявил, что ВСУ ждет в ближайшие дни топливный голод. По его мнению, успехи
НАТО может вмешаться в конфликт на территории Украины после 28 марта, полагает директор Института политических исследований Сергей Марков. 28 марта,
Американцы подняли в небо четыре самолета системы управления коммуникациями при ядерной войне ТАCАМО, которые обеспечивают экстренную связь военных и
Международная ассоциация исключила из своих рядов Санкт-Петербургский клуб моряков-подводников и ветеранов Военно-морского флота Российской
Активисты Центрального района Северной столицы готовят открытон обращение к администрации города с требованием урегулирования правил пользования
Политический эксперт Ростислав Ищенко рассказал о том, когда российские Вооруженные силы перейдут к активному наступлению на территории Украины. По
Руководитель регионального главка МВД Роман Плугин сообщил о том, что факты задержаний работников прессы во время проведения так называемых
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