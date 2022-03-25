Джо Байден обозначил условия ввода военных США и НАТО в Украину

США и НАТО могут вмешаться в украинский конфликт, предупредил президент США Джо Байден.

Он заявил, что это может произойти, если Россия применит против Украины химическое или биологическое оружие.

По словам Байдена, применение оружия массового поражения США и НАТО не оставят без внимания и будут готовы к ответным мерам.

Американский лидер заявил, что если США и НАТО получат информацию о применении химического оружия, то будут ответные меры. Он не стал прямо отвечать, будет ли это военный ответ. Окончательное решение в НАТО, по его словам, примут в случае описанного развития событий.

Напомним, Россия начала военную спецоперацию на территории Украины 24 февраля 2022 года. США и другие страны Запада продолжают поставлять Украине вооружение, а также оказывают Киеву финансовую помощь.

В отношении РФ продолжают вводиться санкции, чтобы разрушить российскую экономику. Но в правительстве уверены, что их действия позволят укрепить Россию, так как она снизит зависимость от внешнего рынка.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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