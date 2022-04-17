В Совбезе РФ рассказали, как будет нейтрализована натовская угроза Петербургу

Об угрозе у западных границ России в случае вступления Финляндии и Швеции в НАТО заявил замглавы Совбеза Дмитрий Медведев.

Он подчеркнул, что на любую угрозу безопасности Россия будет вынуждена реагировать соответствующе, пишет «Взгляд ». Поэтому возникает необходимость усиливать западные границы России.

«Ни о каком безъядерном статусе Балтики речь идти уже не может», — сказал Медведев.

Стоит отметить, что Финляндия и Швеция стали активно обсуждать членство в НАТО и заявили о планах в ближайшие месяцы подать заявки на вступление после того, как РФ начала 24 февраля «военную спецоперацию» на территории Украины. Якобы так они намерены обезопаситься от возможной военной агрессии со стороны России.

Если они войдут в Североатлантический блок, то сухопутная граница НАТО и России вырастет почти в два раза. Поэтому РФ, с большой вероятность, перебросит дополнительные мощности ПВО, сухопутные войска и военно-морские силы в регион.

По мнению военных экспертов, не обойдется и без того, что ядерные ракеты РФ направит на Стокгольм и Хельсинки.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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