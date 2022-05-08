Кличко намекнул на скорое появление в Киеве натовских систем ПВО

В разговоре с журналистами Радио «НВ» мэр Киева Виталий Кличко сделал намек на современные системы ПВО, которые в скором времени могут появиться в украинской столице.

Новые системы противовоздушной обороны, относящиеся по всем параметрам к более современным - натовского образца, могут на днях встать на защиту Киева. Об этом чиновник заявил в контексте анализа ситуации по воздушным тревогам в городе. При этом он призвал своих сограждан не игнорировать сигналов о ракетных обстрелах:

«Прошу всех соблюдать требования, спускаться в бомбоубежища и не пренебрегать этими правилами, потому что в любую минуту любое здание нашего города, к сожалению, пока может быть обстреляно».

В то же время он выразил надежду на появление современных западных систем ПВО:

«Надеемся, что в ближайшие дни будет дополнительная противовоздушная оборона западного, натовского стандарта, которая будет еще больше защищать наше воздушное пространство».

Кличко добавил, что ситуация вокруг столицы и близлежащих населенных пунктов контролируется военным руководством страны, которое очень мотивировано пресечь любые попытки российской армии повторного наступления на столицу.

















Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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