Huanqiu Shibao: Россия не проиграет США и странам НАТО даже при разнице сил 1:40

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Huanqiu Shibao: Россия не проиграет США и странам НАТО даже при разнице сил 1:40
Политика
Фото из открытых источников

Запад растерял моральное превосходство и уже сможет противостоять России.

В этом уверен профессор и декан Чунъянского института финансовых исследований Китайского университета Жэньминь Ван Вен, о чем он заявил в своей статье, опубликованной на страницах издания «Хуаньцю шибао», передает URA.RU.

По его словам, после того как Россия начала «военную спецоперацию» на территории Украины, стало понятно, что США и НАТО лицемерны и постоянно лукавят. Это, отметил профессор из Китая, уже видят многие его сограждане.

«Так называемое моральное превосходство Запада полностью рухнуло. От войн в Афганистане, Ираке, Сирии, Ливии до спецоперации на Украине слишком много кровопролития и слишком много бедствий было вызвано так называемым правосудием Запада», — отметил он.

По его мнению, сейчас НАТО ведет войну против России на территории Украины руками ее граждан. Поставляя вооружение Киеву, Североатлантический альянс пытается любой ценой добиться ослабления России, чтобы снизить ее роль на мировой политической арене.

Россия выйдет победителем в противостоянии с США и НАТО  «даже при разнице сил 1:40», уверен Жэньминь Ван Вен.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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