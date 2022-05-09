СМИ: Из видеопоздравления петербургского депутата с Днем Победы вырезали пожелание мира и прекращения огня

Image 16+
СМИ: Из видеопоздравления петербургского депутата с Днем Победы вырезали пожелание мира и прекращения огня
Политика / Санкт-Петербург
Лидер фракции «Яблоко» Александр Шишлов

Из видеопоздравления, которое по случаю 9 Мая записал лидер фракции «Яблоко» в петербургском Заксобрании Александр Шишлов, было вырезано пожелание мира и прекращения огня. Об этом сообщает «Фонтанка», подчеркивая, что в пресс-службе городского парламента это объяснили редакторской правкой.

По сообщению Телеграм-канала «Ротонда», городским депутатам предложили записать короткие ролики в рамках акции «Моя победа». Им требовалось в сжатой форме изложить воспоминания о своей семье во время ВОВ, а также кратко поздравить с Днем Победы.

Видео от «Яблока» записал Шишлов, но оказалось, что вышло оно в обрезанном виде. Из ролика, как утверждается, исчезли кадры, где парламентарий высказал пожелания мира, чтобы в ходе спецоперации перестали погибать люди, а РФ и Украина как можно скорее заключили соглашение о прекращении огня.

В пресс-службе Заксобрания пояснили, что о цензуре речь не идет - это обычная редакторская правка.

«Это обычная работа, есть исходный материал, а есть готовый ролик. Ни от кого из депутатов жалоб не поступало», — цитирует издание сообщение, появившееся в ТГ-канале «Ротонда».

Напомним, сегодня РФ отмечает День Победы. Спецоперация на территории Украины проводится с 24 февраля.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Израиль решил передать свое вооружение ВС Украины

Сегодня, 15:13

СМИ: Из видеопоздравления петербургского депутата с Днем Победы вырезали пожелание мира и прекращения огня

Сегодня, 09:48

Huanqiu Shibao: Россия не проиграет США и странам НАТО даже при разнице сил 1:40

Сегодня, 08:23

Кличко намекнул на скорое появление в Киеве натовских систем ПВО

Вчера, 03:08

Леонков предположил, почему крейсер «Москва» не увидел «натовскую» ракету

7-05-2022, 16:23

Украина начала применять ракеты Brimstone, переданные НАТО

7-05-2022, 06:58

The Economist: военные поставки Украине делают США беззащитными

2-05-2022, 11:48

Полковник Макгрегор: у спецоперации России на территории Украины появились новые цели

26-04-2022, 09:48

Эксперт Денисов: жителей Сербии ждет большая трагедия из-за России

26-04-2022, 08:08

NYT: США готовятся к многолетнему противостоянию с РФ

26-04-2022, 07:08

В польский Жешув прибыли 6 тяжелых транспортных самолетов из США

24-04-2022, 20:08

Накануне приезда в Киев Блинкена Зеленский поставил РФ ультиматум

24-04-2022, 17:48

Багдасаров объяснил, почему Турция закрыла небо для полетов самолетов РФ в Сирию

24-04-2022, 09:33

Daily Mail: Россия использует в спецоперации против Украины оружие Франции и Германии, купленное после 2014-го

23-04-2022, 14:33

В Британии заявили о том, что РФ может атаковать военную базу НАТО

18-04-2022, 17:03

Президент Путин указал, какую роль в мире должна играть Россия

17-04-2022, 19:28

В Совбезе РФ рассказали, как будет нейтрализована натовская угроза Петербургу

17-04-2022, 07:38

Марков: затопление крейсера «Москва» приведет к эскалации боевых действий

15-04-2022, 23:03

Сивков объяснил, почему потеря крейсера «Москва» для РФ является невосполнимой

15-04-2022, 12:38

Эксперт Евсеев: Швеции и Финляндии грозит ракетно-ядерный удар после вступления в НАТО

15-04-2022, 08:13

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Украина начала применять ракеты Brimstone, переданные НАТО
  • 7-05-2022, 06:58

Украина начала применять ракеты Brimstone, переданные НАТО

Украина начала применять для ударов по Донбассу ракеты, переданные НАТО. Речь идет об ударных ракетах Brimstone, передает Авиа.про. Эти ракеты ВСУ

Месячник благоустройства в Петербурге привел к росту жалоб на качество уборки города
  • 7-05-2022, 16:45

Месячник благоустройства в Петербурге привел к росту жалоб на качество уборки города

В апреле в Петербурге проводился месячник благоустройства, который завершился общегородским субботником 30 апреля. За это время накопилось большое

Взятие Попасной открывает путь к блокированию ВСУ в «треугольнике»: Родион Мирошник о ситуации на фронте
  • Вчера, 21:27

Взятие Попасной открывает путь к блокированию ВСУ в «треугольнике»: Родион Мирошник о ситуации на фронте

Освобождение Попасной от уцелевших подразделений ВСУ в перспективе может стать решающим эпизодом борьбы за Донбасс. По мнению посла ЛНР в России

Какие мероприятия пройдут в Санкт-Петербурге 9 мая
  • Вчера, 08:48

Какие мероприятия пройдут в Санкт-Петербурге 9 мая

День Победы в Северной столице по традиции пройдёт в достаточно насыщенном мероприятиями формате. Отметим самые значительные из них. Парад на

Президент Зеленский: Мариуполь не будет сдан, так как там уже нечего сдавать
  • 7-05-2022, 11:23

Президент Зеленский: Мариуполь не будет сдан, так как там уже нечего сдавать

В обращении к сотрудникам Королевского британского института международных отношений президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с

Леонков предположил, почему крейсер «Москва» не увидел «натовскую» ракету
  • 7-05-2022, 16:23

Леонков предположил, почему крейсер «Москва» не увидел «натовскую» ракету

Крейсер «Москва» затонул в апреле нынешнего года. И хотя по официальной версии Минобороны РФ произошло это событие во время буксировки корабля в

Новости партнеров
Новости партнеров
Высшие офицеры сил ВСУ и нацбатов получили приказ немедленно покинуть районы Донбасса
  • 7-05-2022, 12:33

Высшие офицеры сил ВСУ и нацбатов получили приказ немедленно покинуть районы Донбасса

Офицеры ВСУ получили приказ покинуть Донбасс. Об этом пишет «Военное обозрение», отмечая, что украинское военное командование пытается избежать

Израиль решил передать свое вооружение ВС Украины
  • Сегодня, 15:13

Израиль решил передать свое вооружение ВС Украины

Министр обороны Украины Алексей Резников объявил о том, что Киеву в ходе переговоров удалось договориться с Израилем о поставках вооружения для ВСУ.

Активистка из Петербурга, на двери которой неизвестные написали «Предатель», отправлена судом в СИЗО за пост в соцсети
  • 7-05-2022, 16:18

Активистка из Петербурга, на двери которой неизвестные написали «Предатель», отправлена судом в СИЗО за пост в соцсети

Кировским районным судом Санкт-Петербурга было вынесено решение об аресте до четвёртого июля активистки «Мирного сопротивления» Ольги Смирновой.

Кличко намекнул на скорое появление в Киеве натовских систем ПВО
  • Вчера, 03:08

Кличко намекнул на скорое появление в Киеве натовских систем ПВО

В разговоре с журналистами Радио «НВ» мэр Киева Виталий Кличко сделал намек на современные системы ПВО, которые в скором времени могут появиться в