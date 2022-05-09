СМИ: Из видеопоздравления петербургского депутата с Днем Победы вырезали пожелание мира и прекращения огня

Из видеопоздравления, которое по случаю 9 Мая записал лидер фракции «Яблоко» в петербургском Заксобрании Александр Шишлов, было вырезано пожелание мира и прекращения огня. Об этом сообщает «Фонтанка» , подчеркивая, что в пресс-службе городского парламента это объяснили редакторской правкой.

По сообщению Телеграм-канала «Ротонда», городским депутатам предложили записать короткие ролики в рамках акции «Моя победа». Им требовалось в сжатой форме изложить воспоминания о своей семье во время ВОВ, а также кратко поздравить с Днем Победы.

Видео от «Яблока» записал Шишлов, но оказалось, что вышло оно в обрезанном виде. Из ролика, как утверждается, исчезли кадры, где парламентарий высказал пожелания мира, чтобы в ходе спецоперации перестали погибать люди, а РФ и Украина как можно скорее заключили соглашение о прекращении огня.

В пресс-службе Заксобрания пояснили, что о цензуре речь не идет - это обычная редакторская правка.

«Это обычная работа, есть исходный материал, а есть готовый ролик. Ни от кого из депутатов жалоб не поступало», — цитирует издание сообщение, появившееся в ТГ-канале «Ротонда».

Напомним, сегодня РФ отмечает День Победы. Спецоперация на территории Украины проводится с 24 февраля.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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