Израиль решил передать свое вооружение ВС Украины

Министр обороны Украины Алексей Резников объявил о том, что Киеву в ходе переговоров удалось договориться с Израилем о поставках вооружения для ВСУ. Об этом сообщает NVL.

По словам Резникова, сейчас обсуждается, какую конкретно военную помощь может отправить эта страна. Что вынудило изменить позицию Израиля, который ранее отказывался от поставок вооружения и придерживался нейтралитета, неизвестно. Однако точно известно, что в Стране обетованной возмутились высказыванием главы российского МИД Сергея Лаврова. Главный дипломат РФ предположил, напомним, что у Гитлера была еврейская кровь, а также, что «самые большие антисемиты - евреи».

По сообщению пресс-службы главы израильского правительства, президент РФ Путин уже принес свои извинения за слова министра. Тем не менее многие эксперты склоняются к тому, что именно высказывание Лаврова заставило Израиль пересмотреть свою позицию по поставкам оружия.

Учитывая, что эта страна владеет широким спектром систем вооружения, решение о военных поставках Киеву не может не вызывать опасений. Впрочем, эксперты убеждены, что о поставке «Железного купола» пока речи быть не может.

Однако ЦАХАЛ может предложить другие эффективные виды вооружений. К примеру, ПТРК «Spike NLOS», противокорабельные ракеты, комплексы ПВО «Barak-8».

А тем временем американские СМИ сообщают о том, что сегодня, 9 мая, президент США Джо Байден завизирует закон о ленд-лизе для Украины.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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