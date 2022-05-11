Politico: Киев выдвинул ультиматум для выхода из конфликта с РФ

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Politico: Киев выдвинул ультиматум для выхода из конфликта с РФ
Политика
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что теперь Киев будет добиваться освобождения всех своих территорий, контроль над которыми удерживает Россия.

«Конец конфликта для Украины — это, конечно, освобождение территорий. И выплаты России за все… за весь ущерб, который был нам нанесен», — приводит слова Кулебы издание Politico.

В беседе с журналистами он подчеркнул, что ранее (в первые дни спецоперации, - Авт.) страна была готова выйти из конфликта в том случае, если Россия выведет свои войска на позиции, которые они занимали до 24 февраля, а также полностью выплатит компенсации за нанесенный ущерб.

Сейчас победу в Киеве видят несколько по-иному.

По словам Кулебы, у Украины достаточно сильны позиции на военном фронте. И если Киев одержит победу в битве за Донбасс, это станет решающим для дальнейшей динамики вооруженного конфликта.

«Безусловно, победой для нас будет освобождение остальных наших территорий», - заключил министр, конкретизировав, что речь идет в том числе о Донбассе и полуострове Крым.

Спецоперация России на Украине стартовала 24 февраля 2022 года. Западные страны расценивают ее как попытку захвата территории другой страны, и с каждым новым днем усиливают санкционное давление, пытаясь максимально ослабить РФ. Параллельно оказывают военную поддержку Киеву, поставляя вооружение. Причем, если ранее шла речь о старом советском оружии, то нынче США и Европа начали переправлять современные западные образцы.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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