Politico: Киев выдвинул ультиматум для выхода из конфликта с РФ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что теперь Киев будет добиваться освобождения всех своих территорий, контроль над которыми удерживает Россия.

«Конец конфликта для Украины — это, конечно, освобождение территорий. И выплаты России за все… за весь ущерб, который был нам нанесен», — приводит слова Кулебы издание Politico.

В беседе с журналистами он подчеркнул, что ранее (в первые дни спецоперации, - Авт.) страна была готова выйти из конфликта в том случае, если Россия выведет свои войска на позиции, которые они занимали до 24 февраля, а также полностью выплатит компенсации за нанесенный ущерб.

Сейчас победу в Киеве видят несколько по-иному.

По словам Кулебы, у Украины достаточно сильны позиции на военном фронте. И если Киев одержит победу в битве за Донбасс, это станет решающим для дальнейшей динамики вооруженного конфликта.

«Безусловно, победой для нас будет освобождение остальных наших территорий», - заключил министр, конкретизировав, что речь идет в том числе о Донбассе и полуострове Крым.

Спецоперация России на Украине стартовала 24 февраля 2022 года. Западные страны расценивают ее как попытку захвата территории другой страны, и с каждым новым днем усиливают санкционное давление, пытаясь максимально ослабить РФ. Параллельно оказывают военную поддержку Киеву, поставляя вооружение. Причем, если ранее шла речь о старом советском оружии, то нынче США и Европа начали переправлять современные западные образцы.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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