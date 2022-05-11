ТАС: Польша может спровоцировать глобальную войну РФ с НАТО

Запад подумывает над тем, как помочь Украине выйти победительницей в ходе вооруженного противостояния с Россией, так как поставки вооружения ситуацию пока не переломили. События развиваются далеко не так, как на это рассчитывали в Вашингтоне. Ранее был расчет на то, что Москва из-за сильных потерь в технике и живой силе свернет свою «спецоперацию», но он себя не оправдал. Об этом пишет эксперт издания The American Conservative (ТАС).

Автор допускает, что поддержка может прийти со стороны Польши. Она может тайно или явно вмешаться в ситуацию в Украине. Приказ разработать такой план, по его сведениям, Варшава уже получила. Ранее Польша также сделала заявление о том, что в будущем граница с Украиной будет убрана.

«Естественно, военные действия такого масштаба потребовали бы одобрения Киева, но учитывая фактический контроль Вашингтона над Зеленским, одобрение польского военного вмешательства не должно быть проблемой», — считает Дуглас Макгрегор.

При этом в США вполне отдают себе отчет в том, что после столкновения РФ и Польши в дело вступит пресловутая пятая статья устава НАТО. А это будет означать глобальную войну России с Альянсом.

Тем временем Украина готовится к поставкам вооружения от США по упрощенной процедуре - 9 мая президент Соединенных Штатов Байден подписал закон о ленд-лизе.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей