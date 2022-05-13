Евсеев считает, что первый ядерный удар Россией будет нанесен по Западной Украине

В России продолжают обсуждать возможность нанесения ядерного удара по территории Украины, где ВС с 24 февраля проводят «специальную военную операцию». Своими мыслями на сей счет поделился и военный эксперт Владимир Евсеев в эфире «Царьграда».

По его словам, Москва может решиться на применение ядерного оружия в том случае, если на арену выйдет Польша и попытается заполучить контроль над частью украинской территории.

«Я не исключаю того, что Польша попытается установить контроль над западными областями Украины. Скорее всего, речь будет идти о Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях. Потому что в противном случае мы действительно можем достаточно близко подойти к применению ядерного оружия – впервые на территории Европы», - объяснил свою точку зрения Евсеев.

Военный эксперт считает, что РФ может ударить ядерным оружием даже по территориям стран, у которых его нет, если провокации будут продолжаться. Например, если войска НАТО появятся на территории Украины.

Напомним, что в конце апреля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что если Москва решится на применение ядерного оружия, Лондон в одностороннем порядке, без консультации с союзниками, нанесет по РФ ответный удар.

А меж тем сухопутная граница НАТО почти вплотную подошла к РФ и после вступления Финляндии в состав Альянса увеличится на 1,2 тысячи километров. Пока же, до момента принятия, обеспечивать безопасность Хельсинки будет Великобритания.

Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между странами, о котором было объявлено вчера, предполагает, что в случае необходимости страны будут оказывать друг другу военную помощь. Причем документ носит долгосрочный, а не временный характер.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей