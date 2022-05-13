Евсеев считает, что первый ядерный удар Россией будет нанесен по Западной Украине

Виктор Андрусив, советник министра внутренних дел Украины, анонсировал «сюрприз» для России и ее граждан. Об этом сообщают украинские СМИ. «В
Попытка совершить переправу через одну из рек на территории Украины оказалась неудачной для танковой и мотострелковой рот. Техника была практически
В сети появилось видео, на котором запечатлен момент удара ВСУ высокоточными самонаводящимися ракетами «Brimstone». Оружие было поставлено Киеву
Несколько лет подряд Россия занимается развитием собственного производства и делает акцент на импортозамещении. Существенным подспорьем в этом
Жители Петербурга опасаются того, что город заполонят крысы после решения местного правительства травить бродячих животных, в число которых вошли
Близ территориальных вод Украины были замечены неизвестные военные корабли. Как сообщает сайт «Авиа.про», они «засветились» на сделанных на этой
Несколько часов назад на украинском острове Змеиный, что в Черном море, спутниками была замечена странная повышенная военная активность. Об этом
Запад подумывает над тем, как помочь Украине выйти победительницей в ходе вооруженного противостояния с Россией, так как поставки вооружения ситуацию
На Украине заявляют, что только 40% выпущенных из России ракет попадают по целям. В Киеве считают, что высокоточные «Калибры» и другие вооружения у
Большая часть Мариуполя сейчас контролируется российскими войсками, однако украинские морпехи и националистические батальоны все еще держат оборону в
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