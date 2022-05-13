СП заявила, что ракетный голод военному контингенту РФ в Украине не грозит

Вчера ВС России ударили по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу и другим объектам инфраструктуры. Ракетные обстрелы начали совершаться с самого первого дня объявленной «спецоперации» и не прекращаются поныне. Хотя в Киеве надеялись на то, что запасы ракет у Москвы иссякнут.

Аналитическая служба Пентагона 29 апреля сообщила, что Россия выпустила по Украине с 24 февраля 1950 ракет различного класса. В США считали, что ракетные запуски прекратятся, когда будет выпущено 1200 единиц. Однако этого не произошло.

Украинский аналитик Сергей Згурец назвал причину. По его словам, в цифру 1950 входят все ракеты, которые применяет РФ, - а это не только крылатые наземного, воздушного и морского базирования, но и советские, успевшие пройти модернизацию.

Ранее российские войска запускали по территории Украины порядка 50 ракет в сутки. Сейчас же темп снизился примерно до 20 в сутки. По версии Минобороны РФ, бьют ракеты только по военным объектам - аэродромы, склады с техникой и боеприпасами, железные дороги.

По утверждению ВСУ, зенитные войска Украины сбивают от 10 до 30% запущенных противником ракет. Американская сторона называет неудачными примерно 7% пусков.

«Так ли это на самом деле, судить сложно. Но одно ясно: ракетный голод нашему военному контингенту в Украине точно не грозит», - считают авторы издания «Свободная пресса».

Тем не менее Киев и Вашингтон решили пересчитать ракетный арсенал РФ.

Спецоперация, которую в Украине называют совершенно другим словом, продолжается с 24 февраля.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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