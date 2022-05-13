СП заявила, что ракетный голод военному контингенту РФ в Украине не грозит

Image 16+
СП заявила, что ракетный голод военному контингенту РФ в Украине не грозит
Политика
Фото из открытых источников

Вчера ВС России ударили по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу и другим объектам инфраструктуры. Ракетные обстрелы начали совершаться с самого первого дня объявленной «спецоперации» и не прекращаются поныне. Хотя в Киеве надеялись на то, что запасы ракет у Москвы иссякнут.

Аналитическая служба Пентагона 29 апреля сообщила, что Россия выпустила по Украине с 24 февраля 1950 ракет различного класса. В США считали, что ракетные запуски прекратятся, когда будет выпущено 1200 единиц. Однако этого не произошло.

Украинский аналитик Сергей Згурец назвал причину. По его словам, в цифру 1950 входят все ракеты, которые применяет РФ, - а это не только крылатые наземного, воздушного и морского базирования, но и советские, успевшие пройти модернизацию.

Ранее российские войска запускали по территории Украины порядка 50 ракет в сутки. Сейчас же темп снизился примерно до 20 в сутки. По версии Минобороны РФ, бьют ракеты только по военным объектам - аэродромы, склады с техникой и боеприпасами, железные дороги.

По утверждению ВСУ, зенитные войска Украины сбивают от 10 до 30% запущенных противником ракет. Американская сторона называет неудачными примерно 7% пусков.

«Так ли это на самом деле, судить сложно. Но одно ясно: ракетный голод нашему военному контингенту в Украине точно не грозит», - считают авторы издания «Свободная пресса».

Тем не менее Киев и Вашингтон решили пересчитать ракетный арсенал РФ.

Спецоперация, которую в Украине называют совершенно другим словом, продолжается с 24 февраля. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
МК рассказал, грозит ли России «второй фронт» спецоперации — в Финляндии

Вчера, 19:18

СП заявила, что ракетный голод военному контингенту РФ в Украине не грозит

Вчера, 17:48

Евсеев считает, что первый ядерный удар Россией будет нанесен по Западной Украине

Вчера, 11:38

ТАС: Польша может спровоцировать глобальную войну РФ с НАТО

11-05-2022, 17:43

Песков отреагировал на слухи о введении в России военного положения

11-05-2022, 14:53

Politico: Киев выдвинул ультиматум для выхода из конфликта с РФ

11-05-2022, 11:08

Израиль решил передать свое вооружение ВС Украины

9-05-2022, 15:13

СМИ: Из видеопоздравления петербургского депутата с Днем Победы вырезали пожелание мира и прекращения огня

9-05-2022, 09:48

Huanqiu Shibao: Россия не проиграет США и странам НАТО даже при разнице сил 1:40

9-05-2022, 08:23

Кличко намекнул на скорое появление в Киеве натовских систем ПВО

8-05-2022, 03:08

Леонков предположил, почему крейсер «Москва» не увидел «натовскую» ракету

7-05-2022, 16:23

Украина начала применять ракеты Brimstone, переданные НАТО

7-05-2022, 06:58

The Economist: военные поставки Украине делают США беззащитными

2-05-2022, 11:48

Полковник Макгрегор: у спецоперации России на территории Украины появились новые цели

26-04-2022, 09:48

Эксперт Денисов: жителей Сербии ждет большая трагедия из-за России

26-04-2022, 08:08

NYT: США готовятся к многолетнему противостоянию с РФ

26-04-2022, 07:08

В польский Жешув прибыли 6 тяжелых транспортных самолетов из США

24-04-2022, 20:08

Накануне приезда в Киев Блинкена Зеленский поставил РФ ультиматум

24-04-2022, 17:48

Багдасаров объяснил, почему Турция закрыла небо для полетов самолетов РФ в Сирию

24-04-2022, 09:33

Daily Mail: Россия использует в спецоперации против Украины оружие Франции и Германии, купленное после 2014-го

23-04-2022, 14:33

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
В МВД Украины пообещали, что Россия будет шокирована от места удара, который нанесут ВСУ
  • 11-05-2022, 15:23

В МВД Украины пообещали, что Россия будет шокирована от места удара, который нанесут ВСУ

Виктор Андрусив, советник министра внутренних дел Украины, анонсировал «сюрприз» для России и ее граждан. Об этом сообщают украинские СМИ. «В

Танковая и мотострелковая роты уничтожены во время переправы через реку
  • 12-05-2022, 09:23

Танковая и мотострелковая роты уничтожены во время переправы через реку

Попытка совершить переправу через одну из рек на территории Украины оказалась неудачной для танковой и мотострелковой рот. Техника была практически

Удар ВС Украины британскими высокоточными ракетами Brimstone показали на видео
  • Вчера, 11:23

Удар ВС Украины британскими высокоточными ракетами Brimstone показали на видео

В сети появилось видео, на котором запечатлен момент удара ВСУ высокоточными самонаводящимися ракетами «Brimstone». Оружие было поставлено Киеву

Промзоны Петербурга используют для получения «легких денег» вместо развития малого производства
  • 11-05-2022, 20:11

Промзоны Петербурга используют для получения «легких денег» вместо развития малого производства

Несколько лет подряд Россия занимается развитием собственного производства и делает акцент на импортозамещении. Существенным подспорьем в этом

Власти Петербурга травят кошек и собак вместо борьбы с нашествием крыс
  • 12-05-2022, 18:43

Власти Петербурга травят кошек и собак вместо борьбы с нашествием крыс

Жители Петербурга опасаются того, что город заполонят крысы после решения местного правительства травить бродячих животных, в число которых вошли

Проект рекультивации «Горской» является доказательством того, что у петербургских промзон есть будущее
  • Вчера, 21:57

Проект рекультивации «Горской» является доказательством того, что у петербургских промзон есть будущее

Проект компании «Магалайн» стал ярким примером удачного проекта по рекультивации промышленной зоны в Петербурге, пишет «Правда.Ру». Речь о

Новости партнеров
Новости партнеров
Близ побережья Украины замечена активность неизвестных военных кораблей
  • 11-05-2022, 11:28

Близ побережья Украины замечена активность неизвестных военных кораблей

Близ территориальных вод Украины были замечены неизвестные военные корабли. Как сообщает сайт «Авиа.про», они «засветились» на сделанных на этой

Спутник обнаружил военную активность на украинском острове Змеиный в Чёрном море
  • Вчера, 11:23

Спутник обнаружил военную активность на украинском острове Змеиный в Чёрном море

Несколько часов назад на украинском острове Змеиный, что в Черном море, спутниками была замечена странная повышенная военная активность. Об этом

Евсеев считает, что первый ядерный удар Россией будет нанесен по Западной Украине
  • Вчера, 11:38

Евсеев считает, что первый ядерный удар Россией будет нанесен по Западной Украине

В России продолжают обсуждать возможность нанесения ядерного удара по территории Украины, где ВС с 24 февраля проводят «специальную военную

ТАС: Польша может спровоцировать глобальную войну РФ с НАТО
  • 11-05-2022, 17:43

ТАС: Польша может спровоцировать глобальную войну РФ с НАТО

Запад подумывает над тем, как помочь Украине выйти победительницей в ходе вооруженного противостояния с Россией, так как поставки вооружения ситуацию