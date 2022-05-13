МК рассказал, грозит ли России «второй фронт» спецоперации — в Финляндии

Финляндия стала драйвером расширения границ НАТО. Официально было заявлено о желании страны влиться в ряды Альянса. МИД РФ с реакцией не медлил и пригрозил в качестве ответа мерами «военно-политического характера». Схожая терминология и хитрые дипломатические маневры употреблялись в отношении Киева незадолго до 24 февраля. Поэтому терминология внешнеполитического ведомства и сейчас многими воспринимается довольно тревожно. Стоит ли ждать открытия второго фронта и специальной военной операции РФ в Финляндии?

Обозреватель издания «Московский Комсомолец» Михаил Ростовский считает, что процесс вступления Финляндии в НАТО уже запущен и остановить его практически нереально. Поэтому Москва должна сосредоточить свои усилия на нейтрализации последствий расширения военно-политического блока.

«Вступление Финляндии в НАТО – это очередное „крушение основ“. С точки зрения нашего среднестатистического обывателя эта страна после Второй мировой войны всегда была частью коллективного Запада. Но в реальности все обстояло совсем не так», – напоминает журналист.

НАТО максимально близко подойдет к границам России. Так, от финнов до жителей Петербурга всего 148 километров. А город на Неве - малая Родина Путина. Однако вряд ли дело дойдет до открытия второго фронта.

«Это уже чревато третьей мировой войной. Но что-то жесткое, неприятное и демонстративное точно будет сделано», – убежден Ростовский.

Напомним, по заявлению официальных властей Финляндии, страна решила отказаться от принципа нейтралитета во внешней политике потому, что видит угрозу для своей безопасности в лице России после того, как Москва 24 февраля начала «специальную военную операцию» в Украине.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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