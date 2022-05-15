Посол РФ в Вашингтоне Антонов: США требуют от России капитуляции

Посол России в Соединенных Штатах Америки Анатолий Антонов рассказал о видении Вашингтоном окончания конфликта на территории Украины.

Выступая в эфире шоу «Соловьев Live», дипломат заявил, что Вашингтон добивается капитуляции России. США настаивают на том, что мирные переговоры возможны в случае прекращения военных действий с последующим выводом российских войск на позиции по состоянию на 23 февраля сего года. От РФ также требуют выплатить компенсацию за причиненный ущерб.

Анатолий Антонов убежден, что капитуляции России, о которой так много говорят в последнее время СМИ многих стран мира, не будет. Москва ее никогда не признает.

«Мы твердо и ясно говорим и однозначно в этом уверены, по крайней мере работающие здесь российские дипломаты, такой капитуляции не будет, никогда не будет», - сказал дипломат.

Посол полагает, что ВС России будут продолжать «спецоперацию» до тех пор, пока ее цели не будут выполнены.

«Американцы со всех сторон подталкивают нас к переговорам, но на определенных условиях. Таких условий три: прекратить военные действия в ходе специальной военной операции, отвести наши войска за линию до 24 февраля 2022 года и покаяться за все содеянное», — приводит слова российского посла агентство «ура.ру».

Заявления из уст государственных деятелей разных стран о капитуляции России в медиапространстве в последние недели звучат все чаще. Одним из первых с таким требованием выступил секретарь СНБО Алексей Данилов.

«Мирного договора с РФ не будет. С Россией мы можем подписать только их капитуляцию», - громко заявил он вначале мая.

Между тем многие граждане РФ поражены. Почему вдруг всплыла данная тема и даже российские дипломаты начали высказываться?!

Есть ли для этого основания, когда в СМИ ежедневно освещаются успехи ВС страны в спецоперации на территории Украины?

Некоторые российские специалисты, считающие себя военными экспертами - как, например, экс-глава минобороны ДНР Стрелков и военкор Котенок, в своих Телеграм-каналах начали оставлять записи, за которые могут быть даже привлечены к ответственности за «дискредитацию». О тех самых, об успехах. Они практически говорят о них в кавычках.

У Котенка имеются вопросы об ответственности виновных за потери на понтоне. Стрелков не может смириться с отходом из харьковского направления... Официальная позиция Кремля не поменялась. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в который раз заявил, что спецоперация «идет по плану».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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