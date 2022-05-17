The Guardian: Путин лично осуществляет командование российскими войсками в Донбассе

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The Guardian: Путин лично осуществляет командование российскими войсками в Донбассе
Военные новости
Фото из открытых источников

Президент России Владимир Путин лично осуществляет командование российскими войсками в Донбассе «на уровне бригадного генерала». Об этом идет речь в статье британской The Guardian, которая ссылается на информацию собственных источников.

В публикации сказано, что Путин стал настолько лично вовлечен в специальную военную операцию на территории Украины, что начал самостоятельно принимать оперативные и тактические решения, определяя передвижение войск в Донбассе.

При этом, как подчеркивается, президент все еще советуется с генералом Валерием Герасимовым, хотя ранее на Западе полагали, что последний был несколько отстранен от принятия решений.

«Мы считаем, что Путин и Герасимов участвуют в принятии тактических решений на уровне, который мы обычно ожидаем от полковника или бригадного генерала», — прокомментировал британской газете осведомленный источник в военных кругах.

При этом издание утверждает, что ВС РФ не удалось добиться прорыва в Донбассе, затрагивая тему форсирования Северского Донца у Белогоровки.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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