Israel Radar: сотни израильских военнослужащих воюют на стороне ВСУ

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Israel Radar: сотни израильских военнослужащих воюют на стороне ВСУ
Военные новости
Фото из открытых источников

Израильские военнослужащие принимают участие в вооруженном конфликте в Украине на стороне ВСУ. Об этом говорится в публикации издания «Israel Radar», пишет Авиа.про.

Подчеркивается, что военные из Израиля выполняют не только роль военных инструкторов, а еще и активно задействованы в боевых действиях.

Точное количество наемников издание назвать затруднилось, но речь, вероятно, о нескольких сотнях. Журналисты считают, что в числе военных, которые прибыли воевать на стороне ВСУ, могут быть бывшие офицеры из израильских спецподразделений, включительно с оперативной группой ветеранов ЦАХАЛ.

«Ветераны израильского спецназа тренируют украинские элитные подразделения. В сообщении источника говорится, что израильтяне также принимают активное участие в боевых действиях против участников СВО», - сказано в заметке.

Предположительно, инструкторы из Израиля проводили обучение украинских военнослужащих из состава элитных спецподразделений на военном объекте, расположенном на Западе Украины.

Издание отмечает, что число желающих отправиться воевать за ВСУ только увеличивается, и израильское правительство этому не препятствует. Таким образом, это может демонстрировать поддержку Украины в ее борьбе против России, хотя официально об этом и не заявляется, заключили журналисты.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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