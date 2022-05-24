Петербург примет участие в восстановлении Мариуполя

Сегодня стало известно о том, что в ближайшее время главами Мариуполя и Санкт-Петербурга будет подписано соглашение, устанавливающее между городами побратимские связи. Согласно сообщению губернатора Северной столицы, руководство города готово, в том числе, оказать Мариуполю помощь в восстановлении.

Как заявил Александр Беглов, в настоящее время будущий побратим испытывает большие сложности, в связи с чем правительство Петербурга приняло решение оказать содействие в его возрождении. В планах – налаживание отраслевых связей между предприятиями, установление контактов в строительной сфере, в ЖКХ, здравоохранении, образовании, культуре и т.д.

Представители пресс-службы петербургской администрации отметили, что тема подписания соглашения была поднята в ходе телефонной беседы между губернатором, руководителем ДНР Денисом Пушилиным и мэром Мариуполя Константином Иващенко.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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