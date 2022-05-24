Киссинджер заявил о необходимости отдать территории Украины России

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Киссинджер заявил о необходимости отдать территории Украины России
Политика
Фото из открытых источников

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер считает, что Западу не следует пытаться нанести поражение России. Лучше, по его мнению, переключить усилия в другое русло и буквально заставить Украину сесть за стол переговоров и пойти на территориальные уступки на условиях Москвы. На его высказывания в ходе экономического форума в Давосе обратила внимание британская The Telegraph.

«Киссинджер считает, что нельзя затягивать конфликт, и практически призвал Запад заставить Украину пойти на переговоры на условиях, крайне далеких от ее нынешних военных целей», - приводит фрагмент публикации в переводе издание ИноСМИ.

Пожилой политик полагает, что если Запад забудет о месте РФ в европейском раскладе сил, для него эта забывчивость может стать фатальной.

Киссинджер настаивает на том, что переговоры России и Украины должны возобновиться в ближайшие два месяца, иначе будет создана напряженность, с которой будет нелегко справиться.

«В идеале разделительной линией должен стать возврат к прежнему положению дел», - добавил он.

Если боевые действия продолжатся, они будут уже «не за украинскую свободу, это будет новая война против самой России».

Напомним, Украина вышла из переговорного процесса и, по заявлению советника президента Михаила Подоляка, не намерена договариваться до тех пор, пока российские войска не будут выведены с территории страны.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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