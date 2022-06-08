Военный эксперт Кнутов назвал цели для российских ракет в странах НАТО

Image 16+
Военный эксперт Кнутов назвал цели для российских ракет в странах НАТО
Политика
Фото из открытых источников

Помощник генерального секретаря НАТО Камий Гран заявил, что Альянс не дает России никаких гарантий неразмещения ядерного оружия в Финляндии и Швеции в случае если они станут полноправными членами военно-политического блока. О том, что в таком случае может предпринять Москва, рассказал военный историк Юрий Кнутов.

По словам эксперта, под российским прицелом в случае размещения ядерного оружия под боком у РФ окажутся центры принятия решений в странах Запада. В первую очередь, Хельсинки и Амстердам. 

Россия для нацеливания будет использовать свои военные базы на территории Калининграда, Мурманска и других регионов Северо-Западного военного округа.

«Будет создана «зона запрета доступа». Она включает в себя комплексы «Искандер», С-400, комплексы «Бастион» противокорабельные. Кроме того, планируется развёртывание МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». И, в последующем, пойдут корабли, оснащенные гиперзвуковыми ракетами «Циркон», — поведал Кнутов в беседе с изданием Pravda.Ru.

Эксперт заверил, что в случае эскалации те бомбоубежища, на которые рассчитывают в Швеции и Финляндии, жителей стран не спасут, так как «это доказали удары нашими ракетами "Кинжал" по территории Украины». Кнутов утверждает, что в соседнем государстве было разрушено бывшее атомное убежище, которое должно было выдержать ядерный удар.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Военный эксперт Кнутов назвал цели для российских ракет в странах НАТО

Вчера, 11:33

Боррель: конфликт в Украине доказал ЕС, что мягкой силы недостаточно

31-05-2022, 11:13

Хазин: распад НАТО и вступление Турции в ОДКБ — из абстракции сказок

30-05-2022, 11:18

Newsweek: Западные страны начали менять свою позицию по Украине

28-05-2022, 09:58

Байден обвинил президента РФ Путина в желании стереть с лица земли идентичность Украины

28-05-2022, 07:38

Джонсон предложил Зеленскому создать военный альянс против России

27-05-2022, 09:03

Обозреватель «МК» считает, что на Украине назревает переворот

25-05-2022, 13:58

Киссинджер заявил о необходимости отдать территории Украины России

24-05-2022, 16:48

Петербург примет участие в восстановлении Мариуполя

24-05-2022, 14:43

Президент США Джо Байден сделал Китаю и России последнее официальное предупреждение по ООН

24-05-2022, 10:28

Политолог Матвейчев объяснил, почему Турция может не допустить в НАТО Швецию и Финляндию

21-05-2022, 09:28

У Зеленского заявили, что любые уступки России будут означать отложенную войну

19-05-2022, 07:38

Миронов считает, что Россия на Херсонской области не остановится

18-05-2022, 05:18

Адмирал Ставридис призвал россиян полечь в земле Финляндии, как предки в 1939 году

17-05-2022, 15:58

Экс-командующий НАТО Бен Ходжес считает, что Россия рассматривает возможность своей капитуляции

15-05-2022, 22:33

Посол РФ в Вашингтоне Антонов: США требуют от России капитуляции

15-05-2022, 13:53

Турция не станет блокировать вступление Швеции и Финляндии в НАТО

15-05-2022, 10:18

МК рассказал, грозит ли России «второй фронт» спецоперации — в Финляндии

13-05-2022, 19:18

СП заявила, что ракетный голод военному контингенту РФ в Украине не грозит

13-05-2022, 17:48

Евсеев считает, что первый ядерный удар Россией будет нанесен по Западной Украине

13-05-2022, 11:38

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Смольный выдает застройку территории «Горской» элитным жильем за развитие парусного спорта в Петербурге
  • 6-06-2022, 23:13

Смольный выдает застройку территории «Горской» элитным жильем за развитие парусного спорта в Петербурге

Смольный во главе с губернатором Александром Бегловым намерен по просьбе «Газпрома» перенести яхт-клуб и академию парусного спорта на территорию

Предприниматель Пригожин сообщил о том, что Мегалайн готов начать реализацию объектов Light Industrial в "Горской"
  • 7-06-2022, 15:07

Предприниматель Пригожин сообщил о том, что Мегалайн готов начать реализацию объектов Light Industrial в "Горской"

Компания "Мегалайн" находится в полной готовности к старту проекта по рекультивации промышленной зоны "Горская", заявил бизнесмен Евгений Пригожин.

Гендиректор «Мегалайн» назвал победителя конкурса на разработку архитектурно-градостроительных решений территорий «Горская»
  • Вчера, 23:48

Гендиректор «Мегалайн» назвал победителя конкурса на разработку архитектурно-градостроительных решений территорий «Горская»

Восьмого июня состоялось финальное заседание конкурса по разработке архитектурно-градостроительных решений территории «Горская» Приморского района

Коллапсы у входа в метро «Чернышевская»: почему петербургская подземка не развивается?
  • Вчера, 17:50

Коллапсы у входа в метро «Чернышевская»: почему петербургская подземка не развивается?

Санкт-Петербург остро нуждается в новых станциях метро. На это указывают огромные очереди на вход в вестибюли метро, образующиеся в часы-пик в центре

В петербургском торгово-развлекательном комплексе «Галерея» произошла массовая драка посетителей с охранниками
  • 6-06-2022, 15:08

В петербургском торгово-развлекательном комплексе «Галерея» произошла массовая драка посетителей с охранниками

В Санкт-Петербургском ТРК «Галерея» около десяти мужчин попытались отбить у охранников своего приятеля, заподозренного в мелкой краже. Для того чтобы

Полковник запаса Пинчук: ВСУ могут ударить по российским войскам локально на трех направлениях
  • 7-06-2022, 09:58

Полковник запаса Пинчук: ВСУ могут ударить по российским войскам локально на трех направлениях

ВСУ основные силы сейчас концентрируют в районе Северодонецка и на Харьковском направлении. Они пытаются любой ценой нащупать брешь в наступлении и

Новости партнеров
Новости партнеров
США могли получить доступ к элементам российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал»
  • 7-06-2022, 13:23

США могли получить доступ к элементам российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал»

Американским военным удалось получить доступ к элементам российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал». Ее фрагменты, а также другое трофейное оружие было

Военный эксперт Кнутов назвал цели для российских ракет в странах НАТО
  • Вчера, 11:33

Военный эксперт Кнутов назвал цели для российских ракет в странах НАТО

Помощник генерального секретаря НАТО Камий Гран заявил, что Альянс не дает России никаких гарантий неразмещения ядерного оружия в Финляндии и Швеции

Тушили более 6 часов: во Всеволожском районе Ленинградской области полностью сгорел спа-отель
  • Вчера, 12:13

Тушили более 6 часов: во Всеволожском районе Ленинградской области полностью сгорел спа-отель

Сегодня ночью в деревне Энколово на территории Бугров во Всеволожском районе случился крупный пожар. Горел спа-отель «Охта SPA Resort», на ликвидацию

В Петербурге за распространение фейков о ВС РФ задержали бывшего священника РПЦ
  • Вчера, 20:48

В Петербурге за распространение фейков о ВС РФ задержали бывшего священника РПЦ

Иеромонах Иоанн, лишённый священного сана, стал фигурантом дела, заведённого в связи с его публикациями, дискредитирующими ВС РФ. Необходимо