Военный эксперт Кнутов назвал цели для российских ракет в странах НАТО

Помощник генерального секретаря НАТО Камий Гран заявил, что Альянс не дает России никаких гарантий неразмещения ядерного оружия в Финляндии и Швеции в случае если они станут полноправными членами военно-политического блока. О том, что в таком случае может предпринять Москва, рассказал военный историк Юрий Кнутов.

По словам эксперта, под российским прицелом в случае размещения ядерного оружия под боком у РФ окажутся центры принятия решений в странах Запада. В первую очередь, Хельсинки и Амстердам.

Россия для нацеливания будет использовать свои военные базы на территории Калининграда, Мурманска и других регионов Северо-Западного военного округа.

«Будет создана «зона запрета доступа». Она включает в себя комплексы «Искандер», С-400, комплексы «Бастион» противокорабельные. Кроме того, планируется развёртывание МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». И, в последующем, пойдут корабли, оснащенные гиперзвуковыми ракетами «Циркон», — поведал Кнутов в беседе с изданием Pravda.Ru.

Эксперт заверил, что в случае эскалации те бомбоубежища, на которые рассчитывают в Швеции и Финляндии, жителей стран не спасут, так как «это доказали удары нашими ракетами "Кинжал" по территории Украины». Кнутов утверждает, что в соседнем государстве было разрушено бывшее атомное убежище, которое должно было выдержать ядерный удар.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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