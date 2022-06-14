“Тет-а-тет” с собой или другая реальность музыки от Яны Ясс

“Тет-а-тет” - это трендовый летний трек в лучших традициях популярной музыки и драйвом внутри. Ночная Москва, лето, одиночество и …машина. То самое состояние, когда ты наедине с собой… диалог, который так важен, и которому мы так мало уделяем внимания.

Трек “Тета-тет” рассказывает о сложности диалога с самим собой, когда мы остаемся наедине с угнетающими мыслями и чувствами. Мы теряем душевную гармонию, мы избегаем одиночества, мы слепо бросаемся в затягивающие нас события, контакты, отношения, разменивая внутреннее сияние в общественной суете. В конце концов, нам приходится расплачиваться собственными ошибками и потерей душевного равновесия.

Песня Яны Ясс является подсказкой, которая объясняет слушателям, что нельзя жить, оторванными от своего подсознания и идти на поводу у чужих желаний и потребностей: важно плакать, смеяться и быть открытым с собственным сердцем и душой, разбивая хрустальные иллюзий самообмана:

“В первом куплете есть слова, что “вся жизнь - это Догвилль”. Ведь это действительно так. Многие из нас живут точь-в-точь, как героиня кинокартины Ларса Фон Триера, делая все и созидая для других, забывая про свое внутреннее состояние. В результате мы выжимаем из себя все соки и теряем осознание себя. Но многие из нас этого даже не замечают, живя в том самом хрустальном “замке Гэтсби”, видя вдалеке тот самый зеленый огонек…И мы уверены в том, что, вот-вот мы к нему приблизимся, и вот-вот все наладится. Мы не живем сегодняшним днем, мы не живем ради собственного равновесия, мы живем ради иллюзорного света в конце туннеля.”

В припеве Яна Ясс рассказывает своим слушателям, как перестать быть теми самыми потерянными героями чужой пьесы:

“Идите вперед, смейтесь, танцуйте, плачьте, не ограничивайте свои эмоции, ведь ваша жизнь принадлежит только вам, и только вам решать, какие эмоции испытывать и какими из них делиться с другими людьми. Не прячь, не замирай, не дай заснуть себе и своему сердцу! ”

Яны Ясс будто личный психолог для своих слушателей, ведь в своем творчестве она дает действительно ценные советы, исходя из жизненного опыта и обширного бэкграунда.

Хочется отметить, что Яна не только певица, она также является наставником по духовному развитию, ментором и носителем древней тибетской философии “Бон”:

“Самое главное для меня - это диалог с моими слушателями. А еще приятнее получать отзывы, что твое творчество лечит и оно услышано. Это высшая награда для Артиста”.

Трек “Тет-а-тет” представлен на всех международных цифровых площадках, а также в официальных сообществах Яны Ясс в сети Интернет.

Instagram: https://www.instagram.com/yanayassss/

Vk.com: https://vk.com/yana_yass

Website:https://yana-yass.ru

Youtube:https://www.youtube.com/watch?v=qSHSFz3f34M

Фото предоставлены Яной Ясс









Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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