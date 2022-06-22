В Генштабе ВСУ опасаются масштабного наступления российских войск в Харьковской области

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В Генштабе ВСУ опасаются масштабного наступления российских войск в Харьковской области
Военные новости
Фото из открытых источников

Военная ситуация на Донбассе внушает нешуточные опасения у украинского командования по поводу возможного наступления российской армии на Харьковском направлении. 

Сейчас в Генштабе ВСУ совместно с западными партнерами стараются просчитать, какие шаги в дальнейшем предпримет российская армия в своей СВО. Не исключается, что нынешняя ситуация на Донбассе такова, что ВС РФ могут начать штурмовать Авдеевское направление.

Так, военное командование Украины само подтверждает взятие противником Подлесного, Мирной Долины и Устиновки. Населенные пункты вдоль направления Лисичанск-Бахмут постепенно занимают войска армии РФ. Не исключается наступление россиян на Авдеевском направлении. В то же время российские эксперты говорят о намечающемся окружении.

Своих планов в Генштабе Украины не раскрывают, однако украинские парламентарии говорят об «операции по контрнаступлению в некоторых местах», которая может пройти с большой долей вероятности.

В то же время эксперты указывают на возможность того, что следующий этап «военной спецоперации» станет последним и завершающим, поскольку многие районы территории Украины уже подконтрольны российским военным.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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