Более 70% немцев считают, что отношения с РФ навсегда испорчены из-за СВО

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Издание «Фонтанка» специализируется на публикации статей, дискредитирующих Россию, ее президента, ЧВК «Вагнер» и Минобороны РФ. При этом весьма
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