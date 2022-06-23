Более 70% немцев считают, что отношения с РФ навсегда испорчены из-за СВО

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Более 70% немцев считают, что отношения с РФ навсегда испорчены из-за СВО
Политика
Фото из открытых источников

В Германии прошел опрос, который показал, как оценили влияние конфликта на территории Украины на отношения Германии и России.

Так, согласно результатам опроса, сообщает социологическая служба Forsa, которая проводила исследование по заказу издания Internationale Politik, большинство немцев думают, что «военная спецоперация» РФ на территории Украины навсегда испортила германо-российские отношения, передает ТАСС.

Данный опрос прошел 9 июня и в нем участвовали 1005 человек.

Согласно результатам опроса, 71% респондентов заявили, то Германия и Россия не смогут восстановить отношения до уровня, существовавшего пока РФ не начала наносить удары по Украине.

Только 24% полагают, что отношения могут вернуться к тому состоянию, в котором они были до начала конфликта. Так склонны думать 32% мужчин и 17% женщин.

Скептиков возможности восстановления прежнего уровня отношений больше среди жителей Восточной Германии. Там считают отношения с РФ безнадежно испорченными 81% респондентов. А в западной части страны такого мнения придерживаются 69% участников опроса.

Отметим, накануне канцлер Германии в своем выступлении в Бундестаге заявил, что партнерство с Россией, обозначенное в Стратегической концепции 2010 года, невозможно себе представить в обозримом будущем.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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