Глава Минобороны Украины Резников перечислил 3 сценария окончания конфликта на Украине

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Глава Минобороны Украины Резников перечислил 3 сценария окончания конфликта на Украине
Военные новости
Фото из открытых источников

Действующий глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил о 3 сценариях завершения конфликта Киева и Москвы.
По словам чиновника, этот вопрос может разрешиться уже к концу года. Первый вариант - добрая воля военных РФ. Русские должны добровольно вывести войска и покинуть страну. При этом министр акцентировал внимание на том, что ни о каких договоренностях не может идти речь, даже в новом формате.
Второй вариант предполагает «постепенную борьбу и удары по самым болезненным местам армии России при помощью современного высокоточного оружия». Резников не отрицает, что у Москвы больше вооружения, однако называет его «несовременным», а сам сценарий не признает жизнеспособным.
По мнению министра, в этом виноваты страны Запада, не поддерживающие Украину «в трудную минуту».
И третий вариант является самым драматичным для Российской Федерации, которая, по словам главы оборонного ведомства, разваливается на несколько субъектов с последующим выходом из её состава некоторых республик и иных регионов Востока. Заявление Алексея Резникова прокомментировал военный аналитик, полковник запаса Михаил Ходарёнок. Обозреватель отметил, что украинский министр не уточнил, где Украина будет брать деньги, силы и людей для осуществления задуманного.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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