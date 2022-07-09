Глава Минобороны Украины Резников перечислил 3 сценария окончания конфликта на Украине

Действующий глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил о 3 сценариях завершения конфликта Киева и Москвы.

По словам чиновника, этот вопрос может разрешиться уже к концу года. Первый вариант - добрая воля военных РФ. Русские должны добровольно вывести войска и покинуть страну. При этом министр акцентировал внимание на том, что ни о каких договоренностях не может идти речь, даже в новом формате.

Второй вариант предполагает «постепенную борьбу и удары по самым болезненным местам армии России при помощью современного высокоточного оружия». Резников не отрицает, что у Москвы больше вооружения, однако называет его «несовременным», а сам сценарий не признает жизнеспособным.

По мнению министра, в этом виноваты страны Запада, не поддерживающие Украину «в трудную минуту».

И третий вариант является самым драматичным для Российской Федерации, которая, по словам главы оборонного ведомства, разваливается на несколько субъектов с последующим выходом из её состава некоторых республик и иных регионов Востока. Заявление Алексея Резникова прокомментировал военный аналитик, полковник запаса Михаил Ходарёнок. Обозреватель отметил, что украинский министр не уточнил, где Украина будет брать деньги, силы и людей для осуществления задуманного.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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