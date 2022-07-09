Поберезкин рассказал, какие спутники США будут сбиты армией ВС из РФ над Украиной

Image 16+
Поберезкин рассказал, какие спутники США будут сбиты армией ВС из РФ над Украиной
В России
Фото из открытых источников

Алексей Подберезкин, являющийся директором Центра военно-политических исследований МГИМО, заявил, что тезис о том, что после уничтожения ВС России спутников-шпионов США над Украиной неминуемо произойдет третья мировая война, не является правдой.

По словам эксперта, любые действия, которые связаны с вооруженным конфликтом на Украине, тем или иным образом могут привести к третьей мировой войне. Он считает, что американские РСЗО с дальностью 70-80 км, оснащенные тактическими или баллистическими ракетами большой дальности, которые бьют на 380 км, являются потенциальной угрозой для безопасности России.

Подберезкин рассказал, что ядерная война не начнется, когда спутники оперативной связи и оперативного наблюдения уничтожить при помощи антиспутниковых видов оружия. Собеседник уточнил, что речь идет о разведывательных спутниках, обеспечивающих не стратегические силы, а сухопутную армию. Их там около 20, считает Алексей Иванович, которые висят над территорией Украины

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Поберезкин рассказал, какие спутники США будут сбиты армией ВС из РФ над Украиной

Вчера, 23:42

Опубликован список трудностей, с которыми может столкнуться будущий доброволец в Донбассе

30-06-2022, 16:03

Для туристов с паспортом гражданина РФ открыты поездки в 12 стран мира

28-06-2022, 09:33

Бизнесмен Пригожин прокомментировал заморозку счетов россиян в зарубежных банках

27-06-2022, 13:54

Российский парламент поддержал идею о засекречивании данных о золотом запасе страны

22-06-2022, 21:53

Предатели Родины. Пригожин раскритиковал «Фонтанку» за дискредитацию России

22-06-2022, 21:06

Московский суд арестовал сотрудника службы собственной безопасности ФСБ, обвиняемого во взятке 2,3 миллиона рублей

11-06-2022, 10:53

Подмосковные власти опередили коллег из Петербурга в развитии промышленности Light industrial

9-06-2022, 20:12

Бизнесмен Пригожин назвал Reuters агентством, которое брызжет говном на ядерную кнопку

4-06-2022, 08:20

Гагаринский суд обязал «Беллингкэт» дать опровержение информации о бизнесмене Пригожине

3-06-2022, 20:57

Александр Максимцев о герое Боташеве: выполнил воинский долг, отдав жизнь за мир в Донбассе

2-06-2022, 15:03

Военный эксперт объяснил рост симпатий к ЧВК, который показали опросы

17-05-2022, 11:34

Еще двое военных из Новосибирской области погибли в Украине

12-05-2022, 09:23

Юристы Пригожина представили законопроект о национализации активов недружественных стран

6-05-2022, 15:58

Басилашвили подчеркнул важность принятия закона «О городах побратимах ЛНР и ДНР»

4-05-2022, 14:46

Опасающийся за свою жизнь Тиньков заявил, что его заставили продать банк

2-05-2022, 11:18

Financial Times: в армии РФ не хватает высокоточных ракет

2-05-2022, 08:03

В районе ЧП с российским крейсером «Москва» замечен американский военный самолет

14-04-2022, 20:48

Курский губернатор заявил об обстреле у границы с Украиной

6-04-2022, 11:08

Sun: запуск российской ракеты «Циркон» испугал Запад

15-03-2022, 09:48

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Крылатая ракета ликвидировала неизвестный корабль в западной части акватории Черного моря
  • 7-07-2022, 12:38

Крылатая ракета ликвидировала неизвестный корабль в западной части акватории Черного моря

В Черном море крылатая ракета ударила по кораблю недалеко от Одесской области. Источники сообщают, что корабль атаковали, когда он пребывал в

Кировский районный суд Санкт-Петербурга взыскал около миллиона рублей с мужчины за осквернение памятника
  • 7-07-2022, 08:08

Кировский районный суд Санкт-Петербурга взыскал около миллиона рублей с мужчины за осквернение памятника

Согласно сообщению представителей пресс-службы объединённых судов Северной столицы, Кировским районным судом было вынесено решение о взыскании

Скандалом вокруг промзоны «Горской» Смольный фактически «заморозил» инвестиционный климат Петербурга
  • 7-07-2022, 11:53

Скандалом вокруг промзоны «Горской» Смольный фактически «заморозил» инвестиционный климат Петербурга

В рамках ПМЭФ-2021 Смольный подписал соглашение о намерениях с петербургским «Мегалайном» о благоустройстве участка «Горской» в современном формате

Санкт-Петербург вошёл в тройку лидеров российских регионов, жители которых часто принимают антидепрессанты
  • 7-07-2022, 14:43

Санкт-Петербург вошёл в тройку лидеров российских регионов, жители которых часто принимают антидепрессанты

Согласно результатам исследования, проведённого аналитиками национальной системы цифровой маркировки «Честный знак», за первые шесть месяцев текущего

СП: Су-35 ликвидировали американскую базу Аль-Танф в Сирии, дав американцам 36 часов на эвакуацию
  • 7-07-2022, 12:43

СП: Су-35 ликвидировали американскую базу Аль-Танф в Сирии, дав американцам 36 часов на эвакуацию

Израильский сайт DEBKAfile, занимающийся военной разведкой, за которым, судя по всему, стоят МОССАД и ЦРУ, сообщил, что российские штурмовики Су-35 и

Эксперты: Яхт-клуб в «Горской» будет обременением для городского бюджета 
  • 7-07-2022, 22:27

Эксперты: Яхт-клуб в «Горской» будет обременением для городского бюджета 

Экспертное сообщество Петербурга сошлось во мнении, что проект яхт-клуба в «Горской» окажется экономически невыгодным для города. Такое мнение

Новости партнеров
Новости партнеров
В Хакасии власти сообщили о гибели пяти военных под обстрелом ВСУ при наведении переправы
  • 8-07-2022, 15:43

В Хакасии власти сообщили о гибели пяти военных под обстрелом ВСУ при наведении переправы

Сразу пятеро военных из Хакасии погибли на территории Украины, попав под обстрел во время наведения переправы. Об этом сообщает официальный сайт

Раскритиковавшие спецоперацию России «Би-2» выступят на финале Суперкубка в Петербурге
  • 8-07-2022, 16:37

Раскритиковавшие спецоперацию России «Би-2» выступят на финале Суперкубка в Петербурге

Музыкальная группа «Би-2» выступит перед футбольными фанатами на концерте в честь финала Суперкубка России. При этом ранее артисты попали в

Политолог Джаралла: в случае конфискации замороженных российских активов, Евросоюзу придётся возвращать деньги из своего кармана
  • 7-07-2022, 18:48

Политолог Джаралла: в случае конфискации замороженных российских активов, Евросоюзу придётся возвращать деньги из своего кармана

По мнению крымского политолога Владимира Джараллы, рано или поздно украинский конфликт закончится и Евросоюзу придётся налаживать взаимоотношения с

ВСУ впервые использовали подводное вооружение НАТО вблизи острова Змеиный
  • 8-07-2022, 12:48

ВСУ впервые использовали подводное вооружение НАТО вблизи острова Змеиный

Украинские военные впервые применили подводное вооружение НАТО в Черном море. В Сети появились сделанные более суток назад снимки, которые указывают