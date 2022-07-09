Поберезкин рассказал, какие спутники США будут сбиты армией ВС из РФ над Украиной

Алексей Подберезкин, являющийся директором Центра военно-политических исследований МГИМО, заявил, что тезис о том, что после уничтожения ВС России спутников-шпионов США над Украиной неминуемо произойдет третья мировая война, не является правдой.

По словам эксперта, любые действия, которые связаны с вооруженным конфликтом на Украине, тем или иным образом могут привести к третьей мировой войне. Он считает, что американские РСЗО с дальностью 70-80 км, оснащенные тактическими или баллистическими ракетами большой дальности, которые бьют на 380 км, являются потенциальной угрозой для безопасности России.

Подберезкин рассказал, что ядерная война не начнется, когда спутники оперативной связи и оперативного наблюдения уничтожить при помощи антиспутниковых видов оружия. Собеседник уточнил, что речь идет о разведывательных спутниках, обеспечивающих не стратегические силы, а сухопутную армию. Их там около 20, считает Алексей Иванович, которые висят над территорией Украины

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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