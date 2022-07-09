Военный эксперт рассказал, когда ВСУ перейдут на стандарты НАТО

Военный эксперт Сергей Грабский рассказал, когда ВСУ перейдут на стандарты НАТО. Он считает, что процесс перехода ВСУ из советских стандартов к освоению западных структур войск станет делом контроля для каждого гражданина и для этого потребуется время. По мнению эксперта, сразу не получиться сделать из ВСУ терминаторов и супергероев, но спустя некоторое время они будут четко понимать правила и вести боевые действия по стандартам НАТО, ведущим армиям мира, участвовавшим ранее в подобных боевых действиях. Помимо полученных новых знаний, нужен практический опыт, получаемый в настоящее время несколькими бригадами. Обучение украинских подразделений и внедрение передовых технологий проходит по методикам Британии. Ранее подготовкой подразделений и организацией их взаимодействия занимались в США и Канаде.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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