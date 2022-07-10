Эксперт Поддубный заявил, что сценарии с дальнобойными РСЗО M142 HIMARS уже просчитаны

Image 16+
Эксперт Поддубный заявил, что сценарии с дальнобойными РСЗО M142 HIMARS уже просчитаны
Военные новости
Фото из открытых источников

Военный корреспондент Евгений Поддубный выразил свое мнение касательно опасности применения тактических ракет семейства ATACMS для американских HIMARSВ. Он считает, что почти в три раза возростут возможности ВСУ по дальности нанесения точных ударов, но паниковать не стоит.

Поставка Вашингтоном армии Киева дальнобойных ракетных систем РСЗО HIMARS может создать серьезные риски для ряда российских регионов. Речь идет о Республике Крым, Смоленске, Брянске, Курске, Воронеже и Ростове.

По версии издания Financial Times, ВСУ смогут наносить высокоточные удары на глубокому тылу России.  То есть возможности украинских военных по дальности нанесения точных ударов ракет для «Хаймарс» возрастут почти в три раза.

Однако журналист не видит поводов для паники. Военкор отмечает, что «американские ракеты можно легко щелкать российскими системами ПРО и ПВО».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Эксперт Поддубный заявил, что сценарии с дальнобойными РСЗО M142 HIMARS уже просчитаны

Сегодня, 11:08

Глава Минобороны Украины Резников перечислил 3 сценария окончания конфликта на Украине

Вчера, 22:26

Военный эксперт рассказал, когда ВСУ перейдут на стандарты НАТО

Вчера, 17:58

Крылатая ракета ликвидировала неизвестный корабль в западной части акватории Черного моря

7-07-2022, 12:38

ISW: Действия армии РФ в районе Харькова говорят о наличии амбиций у России и за пределами Донбасса

30-06-2022, 11:03

В Генштабе ВСУ опасаются масштабного наступления российских войск в Харьковской области

22-06-2022, 21:53

MK: Украина получила от ВС из РФ сдачу за удар по объектам Черноморнефтегаза

21-06-2022, 10:53

Подразделения армии ВС из Украины удерживают оборону на всей линии фронта Барвенково-Славянск

16-06-2022, 19:13

Украина получит от США очередной транш военной помощи в размере одного миллиарда долларов

15-06-2022, 22:58

ВС РФ нанесли мощные удары по Киеву ракетами Х-101

5-06-2022, 09:18

Israel Radar: сотни израильских военнослужащих воюют на стороне ВСУ

19-05-2022, 11:03

The Guardian: Путин лично осуществляет командование российскими войсками в Донбассе

17-05-2022, 13:53

Военный эксперт Прокаев рассказал о сложной для войск ситуации под Авдеевкой

17-05-2022, 10:03

Военные сил ВС из РФ сообщили о начале штурма завода «Азовсталь» с танками и пехотой

15-05-2022, 00:08

Огромная колонна боевой военной техники в Донецкой области была вся полностью уничтожена

11-05-2022, 09:38

Сивков проинформировал, от чего чаще всего гибнут солдаты ВС из РФ на Украине

10-05-2022, 09:03

Высшие офицеры сил ВСУ и нацбатов получили приказ немедленно покинуть районы Донбасса

7-05-2022, 12:33

Президент Зеленский: Мариуполь не будет сдан, так как там уже нечего сдавать

7-05-2022, 11:23

Баранец в ответ на «убийство 12 генералов» рассказал о своих шпионах в структурах СБУ

6-05-2022, 08:38

Генерал-майор США Майкл Репасс в отставке дал советы НАТО по Украине

5-05-2022, 21:08

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Эксперт Поддубный заявил, что сценарии с дальнобойными РСЗО M142 HIMARS уже просчитаны
  • Сегодня, 11:08

Эксперт Поддубный заявил, что сценарии с дальнобойными РСЗО M142 HIMARS уже просчитаны

Военный корреспондент Евгений Поддубный выразил свое мнение касательно опасности применения тактических ракет семейства ATACMS для американских

Эксперты: Яхт-клуб в «Горской» будет обременением для городского бюджета 
  • 7-07-2022, 22:27

Эксперты: Яхт-клуб в «Горской» будет обременением для городского бюджета 

Экспертное сообщество Петербурга сошлось во мнении, что проект яхт-клуба в «Горской» окажется экономически невыгодным для города. Такое мнение

Раскритиковавшие спецоперацию России «Би-2» выступят на финале Суперкубка в Петербурге
  • 8-07-2022, 16:37

Раскритиковавшие спецоперацию России «Би-2» выступят на финале Суперкубка в Петербурге

Музыкальная группа «Би-2» выступит перед футбольными фанатами на концерте в честь финала Суперкубка России. При этом ранее артисты попали в

В Хакасии власти сообщили о гибели пяти военных под обстрелом ВСУ при наведении переправы
  • 8-07-2022, 15:43

В Хакасии власти сообщили о гибели пяти военных под обстрелом ВСУ при наведении переправы

Сразу пятеро военных из Хакасии погибли на территории Украины, попав под обстрел во время наведения переправы. Об этом сообщает официальный сайт

Политолог Джаралла: в случае конфискации замороженных российских активов, Евросоюзу придётся возвращать деньги из своего кармана
  • 7-07-2022, 18:48

Политолог Джаралла: в случае конфискации замороженных российских активов, Евросоюзу придётся возвращать деньги из своего кармана

По мнению крымского политолога Владимира Джараллы, рано или поздно украинский конфликт закончится и Евросоюзу придётся налаживать взаимоотношения с

СП: британская разведка назвала трассу Е40 ближайшей целью российской армии на территории Украины
  • Сегодня, 14:09

СП: британская разведка назвала трассу Е40 ближайшей целью российской армии на территории Украины

Британская разведка назвала ближайшую цель армии РФ на Украине. Как полагают в Великобритании, российские военные попытаются взять под контроль

Новости партнеров
Новости партнеров
ВСУ впервые использовали подводное вооружение НАТО вблизи острова Змеиный
  • 8-07-2022, 12:48

ВСУ впервые использовали подводное вооружение НАТО вблизи острова Змеиный

Украинские военные впервые применили подводное вооружение НАТО в Черном море. В Сети появились сделанные более суток назад снимки, которые указывают

Поберезкин рассказал, какие спутники США будут сбиты армией ВС из РФ над Украиной
  • Вчера, 23:42

Поберезкин рассказал, какие спутники США будут сбиты армией ВС из РФ над Украиной

Алексей Подберезкин, являющийся директором Центра военно-политических исследований МГИМО, заявил, что тезис о том, что после уничтожения ВС России

The Times: лидер Китая Си Цзиньпин опасается ехать в Москву
  • Вчера, 15:03

The Times: лидер Китая Си Цзиньпин опасается ехать в Москву

В статье, опубликованной в британском издании The Times, говорится о взаимоотношениях Китая с Россией и США. Автор публикации отмечает, что Пекин не

Смольный лишает петербуржцев бесплатной парковки – депутат Вишневский
  • Вчера, 16:34

Смольный лишает петербуржцев бесплатной парковки – депутат Вишневский

Депутат ЗакСа Борис Вишневский обратил внимание на инициативу Смольного о закрытии перехватывающей парковки в центральной части Петербурга для