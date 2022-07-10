Эксперт Поддубный заявил, что сценарии с дальнобойными РСЗО M142 HIMARS уже просчитаны

Военный корреспондент Евгений Поддубный выразил свое мнение касательно опасности применения тактических ракет семейства ATACMS для американских HIMARSВ. Он считает, что почти в три раза возростут возможности ВСУ по дальности нанесения точных ударов, но паниковать не стоит.

Поставка Вашингтоном армии Киева дальнобойных ракетных систем РСЗО HIMARS может создать серьезные риски для ряда российских регионов. Речь идет о Республике Крым, Смоленске, Брянске, Курске, Воронеже и Ростове.

По версии издания Financial Times, ВСУ смогут наносить высокоточные удары на глубокому тылу России. То есть возможности украинских военных по дальности нанесения точных ударов ракет для «Хаймарс» возрастут почти в три раза.

Однако журналист не видит поводов для паники. Военкор отмечает, что «американские ракеты можно легко щелкать российскими системами ПРО и ПВО».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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