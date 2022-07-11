Военкор Сладков заявил о результативных ударах украинской армии по российским центрам принятия решений

Военный корреспондент Александр Сладков в собственном Telegram-канале оставил сообщение на тему, которая обычно не затрагивается на официальных ежедневных брифингах Министерства обороны России. В частности, он сообщил, что бойцы Вооруженных сил Украины нанесли удары по российским центрам принятия решений. И они оказались результативными.

Со слов Сладкова, речь идет не о единственном таком ударе.

«Украинские ракетчики и артиллерия уже несколько раз нанесли удары по нашим центрам принятия решения. С результатом. Центры небольшие, но важные», — написал военкор.

Александр Сладков, дабы не выдать военную тайну, не стал раскрывать, где дислоцировались данные центры. Также военкор не конкретизировал нанесенный ВС РФ урон украинскими войсками.

Сладков оставил призыв активизировать работу ВПК по созданию технических средств, которые помогли бы не допустить повторения подобных ситуаций, пишет «Лента» .

Напомним, после того как в распоряжении ВСУ оказались американские РСЗО Himars, украинские военные стали чаще бить по складам БК в российском тылу. Некоторые эксперты считают данное оружие огромнейшей проблемой, так как используемые комплексами ракеты хоть и не являются тактическими, но выполняют в полете сложные маневры. А это, в свою очередь, делает перехват практически невозможным.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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