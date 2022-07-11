Рядом с российскими территориальными водами замечен американский эсминец с ракетами

Рядом с территориальными водами России был замечен эсминец ВМС США, который вооружен «Томагавками». Цель появления судна с крылатыми ракетами на борту и маршрут перемещения остается неизвестной.

В Балтийском море рядом с территориальными водами России замечен корабль Военно-морских сил США. Эсминец DDG 51 Arleign Burke с 90 крылатыми ракетами «Томагавк» на борту в субботу, 9 июля, заходил в порт Риги, где пробыл несколько дней. Появилась информация о том, что члены экипажа посетили Центр передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций, познакомились с историей Балтийского региона и столицы Латвии.

Почему патрульный эсминец появился именно рядом с российскими территориальными водами, неизвестно. Но, скорее всего, такой маневр является провокационным. По мнению специалистов, американский боевой корабль достаточно опасен. Пока нет официальных данных на этот счет.

USS Arleigh Burke - это один из пяти эсминцев ВМС США, базирующихся на военно-морской базе Рота (Испания). Судно предназначено для поддержки противовоздушной обороны НАТО.





Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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