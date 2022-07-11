Военкор Поддубный предупредил об опасности ракетных ударов по Брянску и Смоленску

Группа «Ленинград» и ее лидер Сергей Шнуров выпустили новую композицию. В тексте музыкант высмеял нынешнего губернатора Санкт-Петербурга Александра
Обозреватель еженедельника Mysl Polska Матеуш Пискорский считает, что Польша не так давно стала прорабатывать план по разделению Украины, пишет
Военный корреспондент Александр Сладков в собственном Telegram-канале оставил сообщение на тему, которая обычно не затрагивается на официальных
Военный корреспондент Евгений Поддубный выразил свое мнение касательно опасности применения тактических ракет семейства ATACMS для американских
Британская разведка назвала ближайшую цель армии РФ на Украине. Как полагают в Великобритании, российские военные попытаются взять под контроль
Музыкальная группа «Би-2» выступит перед футбольными фанатами на концерте в честь финала Суперкубка России. При этом ранее артисты попали в
Алексей Подберезкин, являющийся директором Центра военно-политических исследований МГИМО, заявил, что тезис о том, что после уничтожения ВС России
Сразу пятеро военных из Хакасии погибли на территории Украины, попав под обстрел во время наведения переправы. Об этом сообщает официальный сайт
Чешский журналист Милан Водичка в колонке издания iDNES.cz написал что случится, если Россия решит захватить Прибалтику. Эстония, Латвия и Литва
Депутат ЗакСа Борис Вишневский обратил внимание на инициативу Смольного о закрытии перехватывающей парковки в центральной части Петербурга для
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