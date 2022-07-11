Военкор Поддубный предупредил об опасности ракетных ударов по Брянску и Смоленску

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Военкор ВГТРК на Украине Евгений Поддубный предупредил брянцев об опасности ракетных ударов по городу. Журналист акцентирует внимание на необходимости усиления систем ПВО и ПРО в приграничных областях.

Один из граничащих с Украиной регионов — Брянская область — находится в опасности. Регулярно  в воздушное пространство Брянщины заходят украинские беспилотные летательные аппараты. Периодически приграничные населенные пункты подвергаются враждебным обстрелам ВСУ.

В связи с этим Поддубный говорит о необходимости дополнительной защиты приграничных регионов РФ от артиллерийских и ракетных ударов. Он полагает, что системы ПВО и ПРО (противовоздушной и противоракетной обороны) нуждаются в усилении. 

Военный репортер, который за свою карьеру бывал в разных «горячих точках», добавил, что в зоне риска для украинских ракет также находится Смоленск.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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