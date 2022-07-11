Военный эксперт рассекретил планы контрнаступления ВСУ

Военный эксперт Алексей Леонков, редактор журнала «Арсенал Отечества», рассказал о наиболее вероятном варианте развития событий в случае контрнаступления ВСУ.

В украинском правительстве проинформировали о том, что на юге страны военные готовят контрнаступление. По словам корреспондента, если контрнаступление и готовится, то существуют три варианта объяснения. Согласно первому варианту, оно не случится. Вторая версия предусматривает контрнаступление но не на юге страны, а в другом месте, скорее всего на севере. Ну, и напоследок, в стане наблюдается «разброд и шатания». На третий вариант эксперт особенно не рассчитывает, поэтому склоняется к первому.

Леонков добавил, что на последнем заседании НАТО Запад дал понять Киеву, что продолжит поставлять вооружение лишь в случае внятных результатов, в связи с чем украинские власти стремятся проявить активность, планируя контрнаступление ВСУ.

Военный обозреватель отмечает повышенную активность украинских военных в Харькове в последнее время, что может свидетельствовать о подготовке города к обороне.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей