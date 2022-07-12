Пентагон: ЗРК NASAMS обезопасят Украину от российских ударов центрам принятия решений

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Пентагон: ЗРК NASAMS обезопасят Украину от российских ударов центрам принятия решений
Военные новости
Фото из открытых источников

В Пентагоне утверждают, что ЗРК NASAMS смогут обезопасить Украину от российских ударов по центрам принятия решений. Говорят, что зенитные ракетные комплексы американского производства уже прибыли из Норвегии в Польшу на базу Жешув.

В Институте изучения войны считают, что РСЗО HIMARS стали серьезной проблемой для ВС РФ. Мобильные ЗРК будут обслуживаться военными специалистами из Америки, что также может усложнить их уничтожение.

Для перезарядки NASAMS, по данным СМИ, потребуется 3 минуты, для перевода из походного положения в боевое уйдет четверть часа. За основу взята американская ракета "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM, она является главным видом вооружения для всех истребителей НАТО, адаптирована к пуску с земли, оснащена радаром и пунктом управления. Дальность ее пуска с самолета -  от 70 до 180 км. При пуске с земли дальность составляет от 20 до 40 км, по высоте не менее 20 км.

К слову, о том, что Вашингтон готов поставить Киеву NASAMS, стало известно в июне. Данные комплексы применяют в США для защиты от ударов Белого дома. ВСУ получат NASAMS (Norwegian Advanced Surface-to-air Missile System) в течение нескольких месяцев. 


Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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