Удар крылатой ракетой НАТО RGM-84 Harpoon по платформе в Чёрном море попал на видео

Удар крылатой ракетой RGM-84 по платформе в западной части Чёрного моря попал на видео ударно-разведывательного беспилотника Bayraktar TB2.

На снятых видеокадрах можно увидеть момент нанесения удара по платформе в западной части Чёрного моря. Судя по всему, противокорабельную крылатую ракету запустили с острова Кубанский, который расположен на границе с Румынией.

Официальных данных на этот счёт пока что не поступало. Вместе с тем, в украинских СМИ появилась информация о том, что речь идет о противокорабельной ракете берегового ракетного комплекса «Нептун». Ранее представители российской стороны сообщали о том, что удары по вышкам в Чёрном море наносились западным вооружением, в частности ПКР «Harpoon» (Гарпун).

Крылатая ракета НАТО способна наносить удары на дистанциях до 140 километров. Это весьма опасное изделие, даже несмотря на то что ракета немолодая, дозвуковая, летает она со скоростью 0,85 числа Маха. RGM-84 Harpoon универсальна, поскольку подходит под различные пусковые установки образцов НАТО, включая установку вертикального пуска Mk 41.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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