WION: Создание новой космической разведки США может привести к войне на орбите

В новостном многонациональном канале WION опубликовали аналитическую статью, в которой журналисты рассуждают о возможных последствиях создания США новой космической разведки. Агентство пишет о том, что новое подразделение получило название Space Delta 18.

Созданная в прошлом месяце космическая разведка США занимается шпионажем за действиями России и Китая в космосе. Такие действия, в свою оечредь, могут привести к накалу на орбите и даже спровоцировать войну.

Пентагон всерьез рассматривает космическое пространство как стратегическое поле боя. В новосозданном подразделении будут работать 350 американских гражданских и военных сотрудников. Они вместе с иными спецслужбами будут собирать критически важные разведданные о планах других государств и угрожающих системах для американских спутников.

Дело в том, что в последнее время Китай достигает существенного прогресса в освоении космосчического пространства. КНР создала современные противоспутниковые системы, представляющие непосредственную угрозу для безопасности Штатов. Помимо Китая, небывалых успехов добилась Россия. Американские власти настороженно относятся к тому, что войска РФ глушат сигналы GPS во время ведения спецоперации, заключает WION.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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